https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/osvetit-monastyr-iz-istorii-sozdaniya-gidroelektrostantsii-v-novom-afone-1042964604.html

Осветить монастырь: из истории создания гидроэлектростанции в Новом Афоне

Осветить монастырь: из истории создания гидроэлектростанции в Новом Афоне

В 1882-1903 годах в городе Новый Афон возводился гидротехнический комплекс, принадлежавший Новоафонскому Симоно-Кананитскому монастырю. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T08:55+0300

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в абхазии

история

новый афон

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Плотину гидроэлектростанции для Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря по проекту инженера И. С. Веняжского ввели в строй 140 лет назад – 7 декабря 1882 года.В 1882-1903 годы в городе Новый Афон возводился гидротехнический комплекс, принадлежавший Новоафонскому Симоно-Кананитскому монастырю. Вначале была сооружена арочная плотина – Новоафонский водопад высотой в 8,6 метров и длиной по гребню 21,2 метра с двумя водопропускными отверстиями, шлюзами для отвода воды к мукомольной мельнице и для орошения полей и огородов, расположенных террасами по склону Афонской горы.Над гребнем плотины был устроен служебный мостик с ограждением в 70 сантиметров из каменной кладки с отверстиями для пропуска воды. Под водопадом были устроены обширные помещения – подвалы и холодильники для хранения продуктов, столь необходимые в жарком климате. Плотина перенесла три значительных землетрясения – в 1915, 1920 и 1963 годах.После сооружения плотины на реке Псырцха была построена электростанция. Сведений о первоначальном здании не сохранилось. В 1902-1903 годах станция была значительно расширена и реконструирована.В ее комплекс вошли: бетонная плотина высотой четыре метра, построенная в 1903 году в верхней части ущелья; водозабор с холостым сбросом воды; бетонный безнапорный канал в 430 метров; тоннель длиной 32,5 метра постройки 1903 года и тоннель с бассейном регулирования; напорный чугунный водопровод с разветвлением на две нитки; здание ГЭС с двумя турбинами Френсиса мощностью в 106 киловатт.В 2017 году здание ГЭС было взято под музейную экспозицию, сейчас там располагается второй зал Музея Абхазского царства, который относится к Национальному Новоафонскому историко-культурному заповеднику "Анакопия".*Сведения о Псырцхинской ГЭС предоставил директор Национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171119/ne-iskusstvennaya-krasota-novoafonskij-vodopad-1022438539.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210715/Vokzal-nad-vodoy-stantsiya-Psyrtskha-v-Novom-Afone-1032845115.html

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