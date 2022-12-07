https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-8-dekabrya-1043021087.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 декабря

Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон, с холодными массами воздуха. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В четверг, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии