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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 декабря
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон, с холодными массами воздуха. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T19:10+0300
2022-12-07T19:10+0300
2022-12-07T19:23+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В четверг, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 декабря
19:10 07.12.2022 (обновлено: 19:23 07.12.2022)
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон, с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В четверг, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.