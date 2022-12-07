https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/sukhumskiy-gorsud-prigovoril-trekh-narkodilerov-k-15-godam-lisheniya-svobody-1043025160.html

Сухумский горсуд приговорил трех наркодилеров к 15 годам лишения свободы

Сухумский горсуд приговорил трех наркодилеров к 15 годам лишения свободы

Жавид Мамедов, Евгений Масальский и Серафима Богданова были задержаны в Сухуме в январе этого года. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T22:11+0300

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в абхазии

наркотики

мвд абхазии

сухумский городской суд

абхазия

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Жавида Мамедова и двух граждан России Евгения Масальского и Серафиму Богданову к 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.Осужденные должны заплатить штраф по 800 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narkodilery-pod-prikrytiem-v-sukhume-zaderzhany-zakladchiki-metadona-1037322829.html

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