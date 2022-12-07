https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/sukhumskiy-gorsud-prigovoril-trekh-narkodilerov-k-15-godam-lisheniya-svobody-1043025160.html
Сухумский горсуд приговорил трех наркодилеров к 15 годам лишения свободы
Сухумский горсуд приговорил трех наркодилеров к 15 годам лишения свободы
Жавид Мамедов, Евгений Масальский и Серафима Богданова были задержаны в Сухуме в январе этого года. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T22:11+0300
2022-12-07T22:11+0300
2022-12-07T22:11+0300
в абхазии
наркотики
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Жавида Мамедова и двух граждан России Евгения Масальского и Серафиму Богданову к 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.Осужденные должны заплатить штраф по 800 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narkodilery-pod-prikrytiem-v-sukhume-zaderzhany-zakladchiki-metadona-1037322829.html
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наркотики, мвд абхазии, сухумский городской суд, абхазия
наркотики, мвд абхазии, сухумский городской суд, абхазия
Сухумский горсуд приговорил трех наркодилеров к 15 годам лишения свободы
Жавид Мамедов, Евгений Масальский и Серафима Богданова были задержаны в Сухуме в январе этого года.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Жавида Мамедова и двух граждан России Евгения Масальского и Серафиму Богданову к 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Мамедов и Масальский приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Богданова - в исправительной колонии общего режима.
Осужденные должны заплатить штраф по 800 тысяч рублей.