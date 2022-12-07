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https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/tamozhennyy-komitet-nazval-summu-platezhey-za-odinnadtsat-mesyatsev-2022-goda-1043012048.html
Таможенный комитет назвал сумму платежей за одиннадцать месяцев 2022 года
Таможенный комитет назвал сумму платежей за одиннадцать месяцев 2022 года
План по таможенным начислениям за одиннадцать месяцев 2022 года был выполнен на 107%. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии с января по декабрь 2022 года составил 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Таможенного комитета. План таможенных поступлений – 2,4 миллиарда рублей.За аналогичный период 2021 года в бюджет поступило 2,4 миллиарда рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html
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таможня, абхазия
таможня, абхазия

Таможенный комитет назвал сумму платежей за одиннадцать месяцев 2022 года

16:50 07.12.2022
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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План по таможенным начислениям за одиннадцать месяцев 2022 года был выполнен на 107%.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии с января по декабрь 2022 года составил 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Таможенного комитета.
План таможенных поступлений – 2,4 миллиарда рублей.
За аналогичный период 2021 года в бюджет поступило 2,4 миллиарда рублей.
Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2022
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Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
27 октября, 12:00
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