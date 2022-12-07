https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/tamozhennyy-komitet-nazval-summu-platezhey-za-odinnadtsat-mesyatsev-2022-goda-1043012048.html

Таможенный комитет назвал сумму платежей за одиннадцать месяцев 2022 года

Таможенный комитет назвал сумму платежей за одиннадцать месяцев 2022 года

План по таможенным начислениям за одиннадцать месяцев 2022 года был выполнен на 107%. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T16:50+0300

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2022-12-07T16:50+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии с января по декабрь 2022 года составил 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Таможенного комитета. План таможенных поступлений – 2,4 миллиарда рублей.За аналогичный период 2021 года в бюджет поступило 2,4 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html

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