https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/viii-sezd-vsemirnogo-abkhazo-abazinskogo-kongressa-otkrylsya-v-sukhume-1043006698.html

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме

Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T13:10+0300

2022-12-07T13:10+0300

2022-12-07T16:30+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме в среду, 7 декабря.На открытии съезда выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он напомнил, в каких тяжелых условиях прошел первый съезд ВААК."В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов, проживающих по всему миру. Их всех объединила идея защиты Абхазского государства", – сказал президент. По его словам, после войны конгресс только расширял свою деятельность, он стал организацией, объединяющей абхазо-абазинские народы. "Но все достижения конгресса были возможны благодаря людям, которые стояли у истоков формирования организации. Их труд сложно переоценить", – подчеркнул Бжания.Председатель ВААК Мусса Экзеков назвал VIII съезд особым, так как он проходит в юбилей конгресса.Он отметил, что несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию, организация продолжит свою работу в этом направлении.Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.На конгрессе из 140 делегатов присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии и диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия, а также Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты.На открытии съезда выступал лидер Абхазии Владислав Ардзинба, который осудил агрессию Грузии против Абхазии и предложил конкретные задачи, которые должны были быть решены для укрепления связей с диаспорой и развития республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/novye-zadachi-i-dostizheniya-pyatiletki-mussa-ekzekov-otvetil-na-voprosy-abkhazskikh-smi-1042998890.html

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