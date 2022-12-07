VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
13:10 07.12.2022 (обновлено: 16:30 07.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме в среду, 7 декабря.
На открытии съезда выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он напомнил, в каких тяжелых условиях прошел первый съезд ВААК.
"В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов, проживающих по всему миру. Их всех объединила идея защиты Абхазского государства", – сказал президент.
По его словам, после войны конгресс только расширял свою деятельность, он стал организацией, объединяющей абхазо-абазинские народы.
"Но все достижения конгресса были возможны благодаря людям, которые стояли у истоков формирования организации. Их труд сложно переоценить", – подчеркнул Бжания.
Председатель ВААК Мусса Экзеков назвал VIII съезд особым, так как он проходит в юбилей конгресса.
"Абхазо-абазинскому конгрессу исполнилось 30 лет. 30 лет с точки зрения истории – небольшой срок. А для нас это повод проанализировать проделанную работу и наметить стратегический план на будущее. С момента образования организации мы одной семьей системно реализуем проекты, направленные на сплочение народов", – сказал Экзеков.
Он отметил, что несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию, организация продолжит свою работу в этом направлении.
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусса Экзеков
© Sputnik / Томас Тхайцук VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусса Экзеков
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме
Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.
На конгрессе из 140 делегатов присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии и диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия, а также Кабарды, Адыгеи, Шапсугии, Абазашты.
На открытии съезда выступал лидер Абхазии Владислав Ардзинба, который осудил агрессию Грузии против Абхазии и предложил конкретные задачи, которые должны были быть решены для укрепления связей с диаспорой и развития республики.