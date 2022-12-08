https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/press-konferentsiya-posvyaschennaya-premere-sofichki-proshla-v-sukhume-1043041749.html

Пресс-конференция, посвященная премьере "Софички", прошла в Сухуме

Пресс-конференция, посвященная премьере "Софички", прошла в Сухуме

В Русском театре имени Искандера 9 и 10 декабря состоятся премьерные показы спектакля "Софичка" в постановке режиссера Елены Одинцовой. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Софичка", состоялась в РУСДРАМе в четверг, 8 декабря."Софичка" - уже второй спектакль РУСДРАМа за 2022 год, основанный на произведениях Фазиля Искандера. Ираклий Хинтба пояснил, что, так как театр носит имя писателя, то одна из его задач - это популяризировать творчество автора и делать его понятным широкому кругу зрителей."У нас определенная миссия, связанная с тем, чтобы пропагандировать творчество Искандера, и делать его не только известным, но и понятным. Это очень важно – вскрывать смыслы, заложенные в бессмертных текстах, и говорить о сегодняшнем дне с помощью этих текстов", - подчеркнул Хинтба."Софичка" не теряет актуальности, это спектакль о сегодняшнем дне, считает глава РУСДРАМа. Хинтба подчеркнул, что он будет понятен всем, и каждый зритель "для себя найдет над чем смеяться, плакать и размышлять".Режиссер Елена Одинцова поблагодарила руководство театра за возможность поставить этот спектакль снова. В своей работе, по ее признанию, режиссер хотела максимально точно и подробно передать заложенные в это произведение смыслы.Премьерные показы "Софички" в РУСДРАМе состоятся 9 и 10 декабря. В главной роли - актриса Аманда Кварацхелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/tragediya-chegema-v-rusdrame-gotovyatsya-k-pokazu-sofichki-1042898425.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/odin-iz-samykh-uspeshnykh-irakliy-khintba-podvel-itogi-teatralnogo-sezona-1042162524.html

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