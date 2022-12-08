Удар ниже пояса: США решили отнять у Европы небо

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Из-за антироссийских санкций и наложенных ответных санкций уже со стороны России страдают многие области мировой экономики и промышленности, в том числе... 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого отказываются, ищут других поставщиков. Это неизбежно приведет к росту издержек и утрате конкурентоспособности. В закономерности подобных последствий для РИА Новости разбирался Даниил Низамутдинов.В течение месяцевЛегкий, прочный и тугоплавкий титан необходим для изготовления двигателей и шасси. Россия — давно ведущий игрок на этом рынке и проверенный поставщик высококлассного сырья по приемлемой цене."В настоящий момент мы по-прежнему закупаем определенную долю российского титана, однако, к счастью, находимся в процессе обретения независимости от этих поставок", — сообщил Шольхорн журналистам на ежегодной конференции Airbus в Мюнхене.Он отметил, что при изготовлении военной техники сырье из России уже не используют, но для переключения гражданского самолетостроения на альтернативных поставщиков потребуется некоторое время.Крупнейший в мире производитель титана — "ВСМПО-Ависма". По оценкам экспертов, эта корпорация обеспечивала до 40% потребностей Boeing и до 60 — Airbus.Санкции против себя самихВ июне генеральный директор Airbus Гийом Фори на генассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Дохе призывал не накладывать эмбарго на импорт металла.Его услышали: несмотря на весь санкционный раж, запрета нет до сих пор."А если Россия накажет Запад, прекратив поставки титана, это может погубить "ВСМПО-Ависма". Это одна из немногих сфер, где ни одна из сторон не заинтересована в изменении текущего положения дел", — аргументировал Фори.Он отметил, что Airbus располагала запасом титана и титановых деталей на срок от шести до 12 месяцев. Кроме того, в первой половине года импорт из России нарастили, чтобы увеличить стратегический резерв.Однако политика важнее бизнеса. И руководство европейского концерна все это время металось по миру в поисках альтернативных поставщиков.Дефицит неизбеженПомимо России, титан производят Япония, США, Китай и Казахстан. Проблема в том, что для аэрокосмической отрасли нужно премиальное качество, а такого сырья лишь восемь процентов.Остальное идет в другие сферы. В частности, Китай и Казахстан специализируются на титановой губке и выпускают очень мало металла, подходящего для авиации. К тому же нужна сертификация, а это очень хлопотно.По словам эксперта Французского института международных отношений Рафаэля Данино-Перро, авиастроители в первую очередь рассчитывают на Японию. Однако дефицит неизбежен.Перро также обращает внимание на то, что разрыв с Россией означает отказ не только от самого титана, но и от сопутствующих технологий "ВСМПО-Ависма", которые высоко ценятся.Последствия для сторонИсполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что Airbus, конечно, выкрутится. Вопрос в том, во сколько это обойдется. "Наверняка детали из титановых сплавов подорожают на 50%", — считает он.Что касается "ВСМПО-Ависма", предприятию поможет расширение производства отечественной авиатехники.По мнению аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, "ВСМПО-Ависма" получит государственные заказы. Наверное, придется менять структуру производства, развивать новые направления бизнеса, искать сбыт в других отраслях: например, в химической.Эксперты не исключают и того, что Airbus продолжит покупать российский титан через посредников. Скажем, сырье пойдет на Восток, а оттуда на европейский рынок. Конечно, с существенной накруткой.Все это грозит Airbus потерей конкурентоспособности. Boeing все же меньше зависела от поставок из России и лучше подготовилась к разрыву.Не стоит забывать и о разрушительном влиянии на экономику ЕС принятого недавно в США закона об инфляции. Благодаря налоговым льготам и субсидиям американские компании получают конкурентные преимущества, также создается благодатная почва для переезда предприятий из Старого Света за океан.Сгладить ситуацию надеялся Эммануэль Макрон, посетивший США с государственным визитом. Но он вернулся в Париж ни с чем: Байден от своих планов не откажется. Бизнес есть бизнес.

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