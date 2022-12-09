https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/putin-nazval-rost-kolichestva-konfliktov-v-mire-sledstviem-politiki-zapada-1043046195.html

Путин назвал рост количества конфликтов в мире следствием политики Запада

Путин назвал рост количества конфликтов в мире следствием политики Запада

Встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств состоится в Москве 9 декабря. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T11:46+0300

2022-12-09T11:46+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин, приветствуя глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ, заявил, что рост количества региональных конфликтов по всему миру – это прямое следствие попыток западных стран сохранить свое влияние. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля."Вместе с тем конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что западные страны во главе с США делают ставку на силовой фактор, агрессивно расширяют географию НАТО, пытаются блокировать попытки стран к самостоятельности, прибегая к незаконным экономическим и торговым санкциям, организовывают "цветные революции" и разжигают военные конфликты. Так, Запад десятилетиями эксплуатировал Украину и выкачивал из нее ресурсы, "фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России", добавил Владимир Путин.В связи с этим, пояснил он, необходимо и впредь развивать военно-техническое сотрудничество в рамках ШОС и СНГ, совершенствовать оперативные возможности миротворцев, участвовать в операциях ООН, направленных на поддержание мира. Кроме того, Путин также заявил о намерении активно развивать подготовку и повышение квалификации военных кадров в рамках сотрудничества ШОС и СНГ и задействовать для этого научный потенциал военных вузов и академий России.

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