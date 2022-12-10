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"Опыт Афганистана все показал": Пентагон сделал нелегкий выбор
"Опыт Афганистана все показал": Пентагон сделал нелегкий выбор
В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor. 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T12:15+0300
2022-12-10T12:15+0300
2022-12-10T12:34+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что представляет собой новая машина почему эти планы выглядят излишне оптимистичными, — в материале Давида Нармания для РИА Новости.Зачем и почемуЕще во время кампаний в Афганистане и Ираке в Пентагоне поняли: надо обновить вертолетный парк.Для этого военное руководство США в 2009-м разработало программу Future Vertical Lift, которая спустя семь лет получила финансирование. Новые машины должны быть быстрее и маневреннее предшественников, чтобы обеспечить большую выживаемость и пилотов, и десанта.При этом заменить решили каждый вид вертолетов. Bell V-280 — это штурмовик дальнего действия.Что за диковинкаГоворя по-простому, конвертоплан — это нечто среднее между вертолетом и самолетом. Винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу при этом обеспечивает крыло самолетного типа.Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 может выполнить боевую задачу и вернуться на базу.Экипаж — четыре человека. На борт берет до 11 десантников.Дорогая игрушкаЗадачу разработчикам поставили амбициозную — заменить две тысячи "Черных ястребов". За контракт с Bell конкурировал тандем Sikorsky и Boeing с их Defiant X.По данным американского портала Defense News, пока речь идет о заказе на 1,3 миллиарда долларов.Полный переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов и назвал это "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации".Проблемное наследствоПервые V-280 поступят на авиабазы через несколько лет. Пока производитель допускал летчиков только к испытаниям.У Bell есть опыт создания конвертопланов. Но репутация V-22 Osphrey оставляет желать лучшего.Это стало притчей во языцех — покойный сенатор (а в прошлом военный летчик) Джон Маккейн отзывался о V-22 очень иронично. "Когда она не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!" — язвил он.Удастся ли Bell избавиться от "наследственных пороков", покажут ближайшие годы. Запустить V-280 в серию планируют не раньше 2025-го.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/oruzhie--ne-glavnoe-na-chto-pentagon-potratit-rekordnuyu-summu-1043043979.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/udar-nizhe-poyasa-ssha-reshili-otnyat-u-evropy-nebo-1043025833.html
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Давид Нармания
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
сша, политика, в мире, аналитика
сша, политика, в мире, аналитика
"Опыт Афганистана все показал": Пентагон сделал нелегкий выбор
12:15 10.12.2022 (обновлено: 12:34 10.12.2022)
В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik
. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что представляет собой новая машина почему эти планы выглядят излишне оптимистичными, — в материале Давида Нармания для РИА Новости.
Зачем и почему
Еще во время кампаний в Афганистане и Ираке в Пентагоне поняли: надо обновить вертолетный парк.
Для этого военное руководство США в 2009-м разработало программу Future Vertical Lift, которая спустя семь лет получила финансирование. Новые машины должны быть быстрее и маневреннее предшественников, чтобы обеспечить большую выживаемость и пилотов, и десанта.
При этом заменить решили каждый вид вертолетов. Bell V-280 — это штурмовик дальнего действия.
Что за диковинка
Говоря по-простому, конвертоплан — это нечто среднее между вертолетом и самолетом. Винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу при этом обеспечивает крыло самолетного типа.
V-280 соответствует всем требованиям Пентагона. На тестовых полетах разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.
Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 может выполнить боевую задачу и вернуться на базу.
Экипаж — четыре человека. На борт берет до 11 десантников.
Дорогая игрушка
Задачу разработчикам поставили амбициозную — заменить две тысячи "Черных ястребов". За контракт с Bell конкурировал тандем Sikorsky и Boeing с их Defiant X.
По данным американского портала Defense News, пока речь идет о заказе на 1,3 миллиарда долларов.
Полный переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов и назвал это "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации".
Проблемное наследство
Первые V-280 поступят на авиабазы через несколько лет. Пока производитель допускал летчиков только к испытаниям.
У Bell есть опыт создания конвертопланов. Но репутация V-22 Osphrey оставляет желать лучшего.
Эту машину преследовали неудачи и катастрофы с первого демонстрационного полета в июне 1991-го, когда образец упал на третьей минуте после старта. Всего выпустили около 350 экземпляров. Сколько потеряли в военных кампаниях — неизвестно. Но 19 единиц разбились из-за технических неисправностей в небоевых условиях.
Это стало притчей во языцех — покойный сенатор (а в прошлом военный летчик) Джон Маккейн отзывался о V-22 очень иронично. "Когда она не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!" — язвил он.
Удастся ли Bell избавиться от "наследственных пороков", покажут ближайшие годы. Запустить V-280 в серию планируют не раньше 2025-го.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.