https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/opyt-afganistana-vse-pokazal-pentagon-sdelal-nelegkiy-vybor-1043056386.html

"Опыт Афганистана все показал": Пентагон сделал нелегкий выбор

"Опыт Афганистана все показал": Пентагон сделал нелегкий выбор

В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor. 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T12:15+0300

2022-12-10T12:15+0300

2022-12-10T12:34+0300

сша

политика

в мире

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103019/42/1030194224_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_95143c1daffbf6c0d4bea7ff9e4e5c0f.jpg

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что представляет собой новая машина почему эти планы выглядят излишне оптимистичными, — в материале Давида Нармания для РИА Новости.Зачем и почемуЕще во время кампаний в Афганистане и Ираке в Пентагоне поняли: надо обновить вертолетный парк.Для этого военное руководство США в 2009-м разработало программу Future Vertical Lift, которая спустя семь лет получила финансирование. Новые машины должны быть быстрее и маневреннее предшественников, чтобы обеспечить большую выживаемость и пилотов, и десанта.При этом заменить решили каждый вид вертолетов. Bell V-280 — это штурмовик дальнего действия.Что за диковинкаГоворя по-простому, конвертоплан — это нечто среднее между вертолетом и самолетом. Винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу при этом обеспечивает крыло самолетного типа.Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 может выполнить боевую задачу и вернуться на базу.Экипаж — четыре человека. На борт берет до 11 десантников.Дорогая игрушкаЗадачу разработчикам поставили амбициозную — заменить две тысячи "Черных ястребов". За контракт с Bell конкурировал тандем Sikorsky и Boeing с их Defiant X.По данным американского портала Defense News, пока речь идет о заказе на 1,3 миллиарда долларов.Полный переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов и назвал это "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации".Проблемное наследствоПервые V-280 поступят на авиабазы через несколько лет. Пока производитель допускал летчиков только к испытаниям.У Bell есть опыт создания конвертопланов. Но репутация V-22 Osphrey оставляет желать лучшего.Это стало притчей во языцех — покойный сенатор (а в прошлом военный летчик) Джон Маккейн отзывался о V-22 очень иронично. "Когда она не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!" — язвил он.Удастся ли Bell избавиться от "наследственных пороков", покажут ближайшие годы. Запустить V-280 в серию планируют не раньше 2025-го.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/oruzhie--ne-glavnoe-na-chto-pentagon-potratit-rekordnuyu-summu-1043043979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/udar-nizhe-poyasa-ssha-reshili-otnyat-u-evropy-nebo-1043025833.html

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

сша, политика, в мире, аналитика