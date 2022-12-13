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https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/abkhazskie-parlamentarii-vnesli-izmeneniya-v-zakon-o-gosnagradakh-i-pochetnykh-zvaniyakh-1043104672.html
Абхазские парламентарии внесли изменения в закон о госнаградах и почетных званиях
Абхазские парламентарии внесли изменения в закон о госнаградах и почетных званиях
Проект закона, принятый в первом чтении, пополняет список почетных званий и регулирует порядок их получения. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T16:59+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о внесении изменений в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия". Кроме того, проект вносит более широкое детальное описание условий порядка присвоения почетных званий. В соответствии с ним, почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" или "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия".Звание народного писателя автор сможет получить не ранее, чем через десять лет после присвоения званий "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия" или "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".Почетное звание "Народный поэт Республики Абхазия" присваивается автору стихотворений не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия" или "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия". А почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания заслуженного художника или заслуженного деятеля искусств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlament-abkhazii-prinyal-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1043104215.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/diane-piliya-i-alise-biguaa-prisvoeny-zvaniya-zasluzhennyy-yurist-respubliki-abkhaziya-1042815287.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Абхазские парламентарии внесли изменения в закон о госнаградах и почетных званиях

16:59 13.12.2022 (обновлено: 17:30 13.12.2022)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики АбхазияПрезидент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с делегацией представителей республик Северного Кавказа, оказывавшими всестороннюю помощь Республике Абхазия в годы Отечественной войны 1992-1993 годов
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с делегацией представителей республик Северного Кавказа, оказывавшими всестороннюю помощь Республике Абхазия в годы Отечественной войны 1992-1993 годов - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
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Проект закона, принятый в первом чтении, пополняет список почетных званий и регулирует порядок их получения.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о внесении изменений в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия".
Так, уточняется в пояснительной записке, список званий будет пополнен "Заслуженным художником" и "Заслуженным деятелем искусств".
Кроме того, проект вносит более широкое детальное описание условий порядка присвоения почетных званий. В соответствии с ним, почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" или "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия".
Звание народного писателя автор сможет получить не ранее, чем через десять лет после присвоения званий "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия" или "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".
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Почетное звание "Народный поэт Республики Абхазия" присваивается автору стихотворений не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия" или "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".
А почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания заслуженного художника или заслуженного деятеля искусств.
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