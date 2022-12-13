https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/bolee-60-teraktov-bylo-predotvrascheno-v-rossii-s-nachala-goda-1043103285.html

Более 60 терактов было предотвращено в России с начала года

Более 60 терактов было предотвращено в России с начала года

Выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T15:50+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. С начала года на территории России было предотвращено 64 теракта, сообщает Национальный антитеррористический комитет.Кроме того, была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек, не допущен въезд 1026 человек, причастных к терроризму, заблокированы счета около трех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма на 94 миллиона рублей, заблокированы 5,7 тысячи и удалены 25 тысяч террористических материалов в интернете.По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в приграничных регионах наблюдается рост числа террористических проявлений, что связано в том числе и с деятельностью украинских спецслужб. Так, за год было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. С начала года благодаря деятельности спецслужб выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.Коме того, с февраля было заблокировано более трех с половиной тысяч ресурсов, распространявших фейки о спецоперации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-na-obekte-energetiki-v-krymu-1042398883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/terroristov-zaderzhali-v-stavropolskom-krae-1042291630.html

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