https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/bolee-60-teraktov-bylo-predotvrascheno-v-rossii-s-nachala-goda-1043103285.html
Более 60 терактов было предотвращено в России с начала года
Более 60 терактов было предотвращено в России с начала года
Выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T15:50+0300
2022-12-13T15:50+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. С начала года на территории России было предотвращено 64 теракта, сообщает Национальный антитеррористический комитет.Кроме того, была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек, не допущен въезд 1026 человек, причастных к терроризму, заблокированы счета около трех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма на 94 миллиона рублей, заблокированы 5,7 тысячи и удалены 25 тысяч террористических материалов в интернете.По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в приграничных регионах наблюдается рост числа террористических проявлений, что связано в том числе и с деятельностью украинских спецслужб. Так, за год было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. С начала года благодаря деятельности спецслужб выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.Коме того, с февраля было заблокировано более трех с половиной тысяч ресурсов, распространявших фейки о спецоперации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-na-obekte-energetiki-v-krymu-1042398883.html
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Более 60 терактов было предотвращено в России с начала года
15:50 13.12.2022 (обновлено: 16:26 13.12.2022)
Выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
С начала года на территории России было предотвращено 64 теракта, сообщает
Национальный антитеррористический комитет.
"В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", – говорится в сообщении.
Кроме того, была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек, не допущен въезд 1026 человек, причастных к терроризму, заблокированы счета около трех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма на 94 миллиона рублей, заблокированы 5,7 тысячи и удалены 25 тысяч террористических материалов в интернете.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в приграничных регионах наблюдается рост числа террористических проявлений, что связано в том числе и с деятельностью украинских спецслужб. Так, за год было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.
С начала года благодаря деятельности спецслужб выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.
Коме того, с февраля было заблокировано более трех с половиной тысяч ресурсов, распространявших фейки о спецоперации.