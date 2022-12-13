https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/otobrany-proekty-v-ramkakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1043098999.html

Отобраны проекты в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса

Отобраны проекты в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса

Программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год" была разработана Указом президента Абхазии от 22 декабря 2021... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T13:29+0300

2022-12-13T13:29+0300

2022-12-13T13:29+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Министерстве экономики Абхазии состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору проектов в рамках программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год"."Комиссия отбирает проекты, затем подписывается договор субсидирования с предпринимателями и осуществляется непосредственно поддержка. Некоторые проекты требуют большего внимания комиссии, где-то будут точеные выезды, проверка предоставленных данных. Проекты получат финансирование, если предприниматели донесут все документы, и в результате точечных проверок все будет так, как заявлено", – сказала в интервью Sputnik руководитель Госинвестагентства Илона Лакербая.Одним из условий участия в программе было то, что бизнесмены должны были подтвердить статус индивидуального предпринимателя, предоставить данные о том, где и как реализуется проект. Кроме того, необходимо было учитывать, что в рамках программы субсидировалось только приобретение оборудования."Если технико-экономическое обоснование было представлено и рассчитано на финансовую помощь на оборудование, то его будут одобрять. Если на строительные работы, на сырье, оборотные средства, то условиями программы такая помощь не предусмотрена", - рассказала Лакербая.Она пояснила, что если сумма заявки превышает полтора миллиона рублей, то государственное финансирование составит 50%. Если необходима сумма до полутора миллионов, то финансирование составит 80%, а оставшиеся 20% берет на себя сам предприниматель. При заявке в 200 тысяч рублей, государство берет на себя оплату 95% суммы.Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства завершится до конца этого года.Программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год" была разработана Указом президента Абхазии от 22 декабря 2021 года "Об утверждении Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022–2025 годы" и в целях реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Абхазии в таких направлениях как ремесленничество, туризм, пищевая и легкая промышленность и общественное питание.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/ozgan-rasskazala-ob-osnovnykh-napravleniyakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042002440.html

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