https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/byudzhet-s-optimizmom-glava-minfina-rasskazal-o-glavnom-finansovom-dokumente-2023-goda-1042661224.html

Бюджет с оптимизмом: глава Минфина рассказал о главном финансовом документе 2023 года

Бюджет с оптимизмом: глава Минфина рассказал о главном финансовом документе 2023 года

Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2023 год по доходам составляет 12,5 миллиарда рублей. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T20:40+0300

2022-11-16T20:40+0300

2022-11-16T20:40+0300

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владимир делба

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Расходы госбюджета, согласно документу, составят 14,2 миллиарда рублей, а дефицит – 1,7 миллиарда рублей. При этом в 2023 по сравнению с 2022 годом ожидается увеличение доходов.О том, за счет чего ожидается увеличение доходов и почему некоторые статьи бюджета вызвали вопросы, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.SputnikПроект республиканского бюджета на 2023 год отличается от предыдущих более структурным и детализированным подходом к источникам дохода и расхода, заявил Владимир Делба.В 2023 году ожидается рост собственных доходов на 788 миллионов рублей. Такую планку правительство поставило исходя из оценок исполнения бюджета в 2021 и 2022 годах, когда наблюдалось увеличение активности предпринимателей и улучшение ситуации с оплатой налогов.“Дело в том, что качество администрирования сыграло одну из ключевых ролей. Несомненно, увеличилась деловая активность предпринимательства. Несомненно, сам государственный бюджет стал более устойчивым. Нет цепочек неплатежей, которые подрывают основу рынка. Эти и многие другие факторы, в том числе повышение доверия налогоплательщиков, привело к увеличению доходов. Давая оценку итогам исполнения 2022 года, уровню администрирования, мы видим темпы роста", - рассказал он.Делба добавил, что новые параметры доходов предложили, прежде всего, по видам платежей, которые администрируют Министерство по налогам и сборам и Таможенный комитет - это НДС и налог на прибыль."Высокий рост дохода демонстрирует подоходный налог, государственная пошлина, акцизы и многое другое. Эти доходы, которые имеют устойчивые тенденции роста, нам позволяют формировать доходы на 2023 год”, - пояснил Владимир Делба и добавил, что бюджет достаточно реалистичен и в нем “нет невыполнимых требований”.Вопросы к бюджетуНекоторые статьи главного финансового документа вызвали вопросы у населения. В частности, это объем финансирования программы по установлению системы фото и видеофиксации на дорогах, в то время как на развитие сельского хозяйства выделено всего 100 миллионов рублей.Министр финансов объяснил это тем, что расходы на фото и видеофиксацию имеют программно-целевое значение и они рассчитаны на три года - с 2023 по 2025 годы. В целом на проект будет выделено до 150 миллионов руб. По словам Делба, это позволяет достичь целей, поставленных перед органами внутренних дел по снижению смертности на дорогах и аварийных ситуаций в целом, а также аналогичные задачи.“Развитие сельского хозяйства имеет поступательный характер. Этот объем (100 миллионов рублей - прим.) предусматривается уже не первый год. Уже третий год по 100 миллионов туда направляется. Поэтому сравнение год к году, наверное, результата не даст. Развитие сельского хозяйства будет носить длительный характер, если не сказать, что постоянный. Возможно в будущем реализация программы и ее объемы будут расти. А программа по фото- и видеофиксации имеет начало и конец. То есть, промежуточную и конечную цель”, - подчеркнул Делба.То же объяснение глава Минфина дал и по вопросу о по программе поддержки малого и среднего бизнеса, на которую правительство определило 50 миллионов рублей. Делба отметил, что программа реализуется в виде субсидирования процентной ставки или же софинансирования отдельных расходов. При этом напрямую бюджетные средства в полном объеме на поддержку бизнеса не направляются. По мнению Делба, выделенных средств достаточно, так как программа предполагает “двустороннюю поддержку субъектов предпринимательства”, а не бюджетное финансирование бизнеса.Неоправдано раздутым многим показался и бюджет на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии - на него выделяется 150 миллионов рублей. Министр финансов пояснил, что не факт, что на эти цели будет потрачены все средства. План мероприятии пока не составлен, а бюджет пока определен как предельный.“Подписано распоряжение о создании спецкомиссии по подготовке плана празднования 30-летия дня Победы, в состав которого вошли 25 человек. Руководитель комиссии - вице-президент страны. Объем в 150 миллионов рублей - установлен как предельный уровень расходов на эти цели. А на самом деле расходы будут осуществляться в соответствии с принятыми комиссией решениями”, - сказал Делба.Большие ресурсы на большие проблемыНа поддержку энергетической отрасли в 2023 году планируют потратить 150 миллионов рублей. По мнению главы Минфина, это немало, учитывая то, что ежегодно на эти цели тратятся “масштабные ресурсы”. Так в 2021 году - было выделено 100 миллионов, а в 2022 году - 175 миллионов. К тому же, это не единственный источник финансирования отрасли - за 10 месяцев 2022 года за счет средств инвестпрограммы на развитие энергетики Абхазии было направлено еще 228 миллионов рублей.“Ну и как мы знаем, энергетическая отрасль сама по себе является уникальным предприятием, осуществляет свою деятельность на праве хозяйствования. Соответственно, у них ещё есть объемы выручки. Государство всегда уделяет особое внимание этой отрасли. Мы ежегодно направляем достаточно масштабный ресурс”, - подчеркнул Делба.Правительство планирует увеличить и финансирование на приобретение медикаментов, медоборудования, а также расходы на программу кадрового обеспечения сферы здравоохранения. При этом многие выпускники медицинских вузов, которые получили образование в рамках программы, не возвращаются на родину. По словам Делба, в этом году не все средства будут направлены на получение гражданами медобразования. Отдельная часть расходов в 2023 году будет направлена на повышение квалификации тех, кто уже трудится в медицинских учреждениях.“Это тоже очень важно, потому что кадровое обеспечения Минздрава подразумевает не только обучение с нуля. Хотелось бы, чтобы деньги направлялись и по линии повышения квалификации. То есть, когда выпускник вуза трудится 5-6 лет, мы полагаем, что ему точно нужно повысить квалификацию”, - считает Делба.Вызвала вопросы и статья по компенсации затрат при строительстве завода по производству пластиковых труб в Гудаутском районе. Статья была включена в главный финансовый документ еще в 2022 году, но тогда была исключена Парламентом. По словам Делба, ранее были достигнуты двусторонние абхазо-российские договоренности и соглашения о компенсации этих расходов.“Предполагаем, что в проекте бюджета 2023 года еще раз внимательно изучат ситуацию, ознакомятся с правоустанавливающих документами. Если бы не было основания, такие расходы не предлагались бы к финансированию. Дело в том, что в случае принятия этих расходов, завод переходит в собственность государства”, - добавил Делба.

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