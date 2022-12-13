https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiyskaya-artilleriya-porazila-pozitsii-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1043106653.html

Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции на Украине. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T19:44+0300

2022-12-13T19:44+0300

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Российская артиллерия нанесла огневое поражение вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранным наемникам на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов Терны и Ямполовки в ДНР. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа. На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в течение суток они отразили три контратаки противника. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. На Южно-Донецком направлении была сорвана попытка выдвижения мотопехотной роты ВСУ в направлении Павловки в ДНР. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 172-х районах. Кроме того, был уничтожен украинский склад боеприпасов в районе Константиновки и батарея реактивных систем залпового огня в районе Красного Лимана.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-mig-29-1043088987.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html

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