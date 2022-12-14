https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/posledniy-svidetel-obvineniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1043117356.html

Последний свидетель обвинения: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Последний свидетель обвинения: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 13 декабря... 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T18:00+0300

2022-12-14T18:00+0300

2022-12-14T18:20+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

верховный суд абхазии

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX. Асмат Цвижба, Sputnik Свидетели не явились, показания не зачитаны Суду в очередной раз не удалось обеспечить явку свидетеля обвинения Алхаса Джопуа и потерпевшего Рустама Шамба – их не оказалось по месту жительства. Сторона гособвинения ходатайствовала об оглашении показаний Шамба в его отсутствие, но суд принял решение отклонить ходатайство, "так как не были представлены убедительные данные о наличии тяжелой болезни, препятствующей его явки в суд". Сторона гособвинения отозвала ходатайство о принудительном приводе свидетеля Джопуа, но оставила за собой право в случае появления его до окончания суда обеспечить явку. Подтверждение показаний Гособвинение завершило допрос своих свидетелей и представление доказательств по делу. Последней была допрошена свидетель Алиса Анафричук, которая в момент убийства работала в регистрационном отделении УГАИ Абхазии.Ранее свидетель Дамей Авидзба рассказывал, что он и его брат Шота Авидзба оказались недалеко от места преступления 22 ноября 2019 года. Шота Авидзба рассказывал суду, что выстрелы на набережной не умолкали, чтобы не попасть под пули, они присели у припаркованных машин. Когда в сторону братьев выехала Toyota Mark 2, Дамей попросил Шоту запомнить номера, что он и сделал. В суде Авидзба рассказал, что зафиксировал номера А 122 PH. На заседании 22 ноября Авидзба сказал, что его брат Шота продиктовал ему госзнак машины, который он записал у себя в смс-сообщениях и сделал скриншот. Для того чтобы определить, на кого зарегистрированы номера авто, Авидзба обратился за помощью к своей знакомой, сотруднице Управления ГАИ Анафричук. На мессенджер последняя прислала свидетелю сведения о том, что номера числятся за неким Бесланом Аршба и фактически должны были быть установлены на другой иномарке. Копию скриншота переписки с сотрудницей ГАИ свидетель представил суду. В суде Анафричук подтвердила, что Дамей Авидзба в день убийства попросил ее "пробить" машину по госномеру, что она и сделала. Свидетельница отметила, что сфотографировала карточку учета автомобиля, с именем лица, на который он оформлен, и отправила Авидзба. Какой именно был номер у машины, девушка вспомнить не смогла. В конце заседания гособвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения подсудимых еще на три месяца, суд просьбу удовлетворил. Следующее заседание суда состоится 27 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/vazhnyy-svidetel-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1043048709.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/dopros-svideteley-obvineniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042756435.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, верховный суд абхазии