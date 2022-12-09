https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/vazhnyy-svidetel-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1043048709.html

Важный свидетель: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Важный свидетель: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 6 декабря. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T14:21+0300

2022-12-09T14:21+0300

2022-12-09T14:36+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8782caa1c9e462085d3132e0d679157e.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВажный свидетельНа заседании 22 февраля в суде выступил врач-хирург Республиканской больницы Гиви Квеквескири. Он рассказал, что 22 ноября у него было дежурство, во время которого в больницу были доставлены и госпитализированы пострадавшие Акиртава и Шамба."Сейчас, анализируя и сопоставляя факты, которые стали мне известны потом, в том числе, что Бганба Беслан причастен к убийству Шамба и Авидзба и был ранен в тот день, также причастны братья Ахалая, прихожу к выводу, что тот человек, о котором хотела меня попросить сожительница Ахалая, мог быть Бганба Беслан", – говорилось в его письменных показаниях, которые были озвучены в суде.Свои показания свидетель в суде подтвердил, но отметил, что уже не помнит о деталях рассказа Кристины Авидзба и упоминании фамилии Ахалая.Саму Кристину Авидзба не раз пытались вызвать для дачи показаний в суд, но по различным личным обстоятельствам это не удавалось.На заседание 6 декабря, как сообщает "Абаза-ТВ", она все же явилась. Авидзба – жена бывшего сослуживца обвиняемого Демура Ахалая, кроме того, Ахалая и его жена Жанна Князева – крестные родители сына свидетельницы.По словам Авидзба, в день убийства она находилась на работе в УВД Сухума, а ребенок был в детском саду. Из-за того, что была объявлена тревога, Кристина не смогла сама забрать ребенка и попросила забрать его крестных родителей. Демур и Жанна, по словам Авидзба, забрали ребенка и отвезли к себе домой.23 ноября у сына свидетельницы был день рождения, но ко времени прихода гостей Князева не явилась и пришла лишь вечером. По словам Авидзба, было видно, что она была расстроена.24 ноября Князева и Авидзба отправились в Адлер на день рождения. Как рассказала свидетельница, Князева была без настроения, так как, по ее словам, поссорилась с мужем. Позже она рассказала, что размолвка с мужем произошла из-за того, что он привел домой неизвестного ей мужчину, который проживает в квартире уже некоторое время, и его присутствие ее смущает.Также, по словам свидетельницы, "между разговором" Князева спросила, не выезжает ли ее знакомый хирург Гия Квеквескири для оказания помощи на дом."Я спросила, а в чем проблема, почему домой, человек лежачий, больной, старик? Тогда она сказала, что человек, находящийся дома, наступил на гвоздь, у него рана. Я сказала нет, если человеку нужна медицинская помощь, пусть обращается в больницу", –рассказала Кристина Авидзба.Авидзба утверждает, что к врачу она не обратилась, но спустя несколько месяцев в разговоре с ним упомянула, что такой запрос был.Свидетель также добавила, что после убийства Князева как будто избегала встречи с ней, хотя она звала ее в гости."Наши дома находятся недалеко. Я как-то вышла в магазин с ребенком, гуляла, увидела, что их машина стоит во дворе. Подумала, наверное, приехали. Я ей позвонила, она сказала: "нас нет". Мне стало неприятно, я понимала, что они дома и избегают меня", –рассказала она.В последний раз Авидзба видела Князеву в здании СГБ, после того как ее задержали. После этого отношения испортились, женщины сейчас не общаются."У меня ситуация не из приятных – с одной стороны моя фамилия, с другой стороны крест (крестные родители – ред.). С ее стороны, может, были какие-то обиды, что я что-то сказала, в принципе, она все это сама сказала. А мне все это неприятно, это фамилия моя", – сказала она.Адвокат Автандил Чкадуа предоставил свидетельнице копию переписки с Князевой, в которой она говорит, что никогда не придет в суд и не станет давать показаний. Изначально Авидзба сказала, что не помнит таких слов со своей стороны, однако затем сказала, что в момент, когда писала сообщение была на девятом месяце беременности и имела ввиду, что "никакая сила не может меня заставить прийти туда" из-за ее положения.Чкадуа ходатайствовал, чтобы суд ознакомился с содержанием переписки. Гособвинение и адвокат потерпевших Инга Габилая высказались против.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба подчеркнул, что не известен источник происхождения данных, на которые ссылается адвокат."Кроме того, данная информация защищена Конституцией Абхазии и без согласия свидетеля, предоставлять сведения, являющиеся персональными данными – это грубейшее нарушение Конституции и Уголовно-процессуального закона. Необходим первоисточник для предоставления информации", – объяснил он.Суд отказал в удовлетворении ходатайства, переписка исследована не была.Существенные расхожденияДаур Амичба ходатайствовал об оглашении показаний Кристины Авидзба, данных на предварительном следствии, из-за существенных расхождений. Ранее в показаниях свидетельница говорила, что на дне рождения ее сына Князева рассказала, что ей запрещают входить в комнату, где находится раздражающий ее гость мужа.В показаниях со слов Авидзба говорится, что Князева рассказывала ей, что гость ранен, после чего свидетельница стала подозревать, что это связано с убийством 22 ноября. Князева об этой связи ничего не знала.Также на предварительном следствии Авидзба утверждала, что, по словам Князевой, Ахалая попросил соврать ей, что их нет дома, чтобы Авидзба не увидела гостя."Еще через несколько недель после того как задержали Ахалая Демура, она мне уже откровенно сказала в истерике, что вышеуказанного мужчину в их дом привел Ахалая Дато. Мужчина был ранен. И о том, что во всем этом, по ее мнению, виноват Ахра Джопуа (бывший начальник первого отдела Государственной службы охраны Абхазии - ред.)", – говорится в показаниях.Авидзба подтвердила свои подписи под показаниями, но опровергла, что Князева говорила о ранении у гостя."Она не говорила ни о каком ранении, она говорила, что просто наступил на гвоздь. Это рана, не ранение", – объяснила она.Сам Демур Ахалая заявил, что Князева не могла обвинить во всем Ахру Джопуа, так как она не знала, кто это.По приказу начальстваНа заседании была также допрошена супруга Инала Цвижба (бывший сотрудник ГСО, рядом с квартирой которого был найден схрон оружия, которое, по версии гособвинения, было использовано при тройном убийстве – ред.) Ирена Осинская.Она рассказала, что у них шел ремонт и часть вещей хранилась в соседней квартире."В какой-то момент я попросила супруга повести меня туда за чем-то. Когда я начала искать нужную мне вещь, обнаружила оружие – автомат, один, два или три, я уже не вспомню. Я поинтересовалась, что это и зачем оно здесь, он отмалчивался, я начала выпытывать. Он сказал, что оружие лежит по просьбе его начальника Ахры Джопуа, и он его скоро уберет", – рассказала она.Следующее заседание суда состоится 13 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/dopros-svideteley-obvineniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042756435.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/psikhologi-otsenili-vmenyaemost-figurantov-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042525926.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/lozhnoe-alibi-i-pistolet-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042392641.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости