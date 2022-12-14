https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/proburili-do-dyr-slantsevyy-bum-v-ssha-obernulsya-katastrofoy-1043113178.html

Пробурили до дыр: сланцевый бум в США обернулся катастрофой

Пробурили до дыр: сланцевый бум в США обернулся катастрофой

Вашингтон обещает Европе все больше нефти и газа. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T12:40+0300

2022-12-14T12:40+0300

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нефть

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Надежда прежде всего на сланцевые компании. Однако те уже не могут увеличивать добычу. Бурить новые скважины очень затратно, а истощаются они быстро. При этом инвесторы резко охладели к сланцевикам, не дождавшись обещанной прибыли. Эксперты ожидают рекордное падение производства. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Обросли долгамиПо нефтегазовой отрасли США сильно ударила пандемия. В 2020-м обанкротились полторы сотни предприятий. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Пострадали в первую очередь сланцевики, которые еще до ковида влезли в долги, — в условиях острой нехватки инвестиций.Судя по всему, прогнозы сбываются. Критически не хватает денег. Операторам надо бурить скважины — это колоссальные затраты. Но устав от нерентабельных проектов, инвесторы теряют к сланцевикам интерес.Инвесторы разочарованыПик инвестиций пришелся на 2010-2014 годы — вложили порядка 125 миллиардов долларов. Однако итоги "сланцевой десятилетки" разочаровали инвесторов. Несколько десятков ведущих компаний потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы получали прибыль.Тысячи скважин, пробуренных за последние пять лет, перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали их собственники.В результате в 2016-м в сектор привлекли всего 56,6 миллиарда долларов, а в 2019-м — 19,4, несмотря на увеличение добычи. Нефтяников накрыла волна банкротств: только в 2020-м разорились почти 50 предприятий."Сланцевики активно брали кредиты, выпускали облигации. А цены на нефть обвалились. Это сильно напугало рынок", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Жить по средствамОт тех, кто остался на плаву, Уолл-стрит потребовала жить по средствам. Надо возвращать инвестиции, а не тратиться на агрессивные стратегии роста.В результате добыча увеличивается гораздо медленнее, чем до кризиса 2020-го, и нет никаких предпосылок к изменению ситуации, пишет издание OilPrice.То одно, то другоеЕще один фактор — непоследовательная государственная политика. Администрация Джо Байдена посылает противоречивые сигналы: с одной стороны, обвиняет в высоких ценах на бензин и требует расширить производство, с другой — угрожает поднять налоги на "грязную" энергетику.В условиях рекордной инфляции, разрывов в цепочках поставок, проблем в нормативно-правовой базе cтроить далекоидущие планы по бурению и добыче невозможно.Непонимание администрацией инвестиционного цикла в нефтегазовом секторе способствует удорожанию энергоносителей. Неопределенность усиливается и инвестиций все меньше, жалуются игроки рынка.Когда-то сланцевые компании бурно развивались. Теперь топчутся на месте, несмотря на высокие нефтяные котировки и просьбы Белого дома добывать больше, отмечает Wall Street Journal."Просверлят запасы"Мешает и быстрое истощение скважин.На проблему не раз указывали в отрасли. Надо постоянно бурить — но не на что, говорит глава нефтесервисной фирмы Schlumberger Паал Кибсгаард. Инвесторы не желают покупать бумаги тех, кто раздувает бюджеты.Для инвесторов "сланцевая революция" обернулась настоящей катастрофой, считает Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа. "Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят миллиарды, — подчеркивает он. — Неудивительно, что акции продолжают падать".Резкое замедлениеИсполнительный директор Pioneer Скотт Шеффилд с этим согласен: "Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означает, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15-20% в год и речи нет. Вы просверлите все до дыр, если продолжите в том же духе".В FLOW Partners подсчитали, что пятерка крупнейших американских сланцевиков — EOG Resources Devon Energy, Diamondback Energy, Continental Resources и Marathon Oil — исчерпают запасы примерно через шесть лет при расширении производства на 15% в год.По оценкам Шеффилда, реальный показатель — 2-3% в год, и это при ценах от 70 до 100 долларов за баррель. До пандемии, к слову, было до 30%.Наконец о том, что сланцевая революция завершается, свидетельствует и существенное снижение доли такой нефти в мировой добыче. ОПЕК давно восстановила контроль над рынком и диктует свои условия. В общем, испытывающей "энергетический голод" Европе не стоит рассчитывать на сланцевые ресурсы США, если ОПЕК внезапно сократит производство.

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