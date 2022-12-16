https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/bolee-200-grammov-metadona-bylo-izyali-v-abkhazii-u-dvukh-inostrantsev-1043151800.html
Более 200 граммов метадона было изъято в Абхазии у двух иностранцев
Более 200 граммов метадона было изъято в Абхазии у двух иностранцев
Задержанные сбывали наркотики в Гагре и Гудауте, за каждый сверток они получали денежное вознаграждение. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T11:40+0300
2022-12-16T11:40+0300
2022-12-16T13:37+0300
абхазия
в абхазии
мвд абхазии
наркотики
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102947/77/1029477759_0:233:2926:1879_1920x0_80_0_0_6a95ea504b82b6a5b3be2f4037c1a900.jpg
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали россиянина и гражданку Азербайджана, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории республики, в общей сложности при них было обнаружено более 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что наркокурьер не впервые посещает Абхазию, ранее он уже вступил в сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Ликуся, незаконно приобрел наркотики и сбыл их путем тайных закладок.Эти закладки сотрудники правоохранительных органов изъяли на гагрской набережной и в парке Ленина в Гудауте – всего было обнаружено шесть свертков общим весом 2,55 грамма. За каждую сбытую закладку Покандюк должен был получить по тысяче рублей.Следствие установило, что в Абхазии задержанный должен был связаться с еще одним человеком, у которого забрал бы наркотики для последующего распространения. Этим человеком оказалась гражданка Азербайджана Роза Маммадова, временно проживающая в Гагре.При ней обнаружили заизолированный сверток с метадоном общим весом 105 граммов. За сбыт этого оптового количества Маммадовой должны были заплатить 500 долларов. Ведомство сообщает, что Маммадова вместе с третьим лицом, имя которого не разглашается в интересах следствия, также сбывала наркотики путем тайных закладок. В гагрском Приморском парке было обнаружено четыре закладки, которые сделала Маммадова, их общая масса составила почти 1,7 грамма. Владимиру Покандюку вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков в особо крупном размере, ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере и психотропного вещества, а также покушение на сбыт наркотического вещества в крупном размере. Розе Маммадовой вменяется два факта незаконного оборота наркотиков, совершенных группой лиц по предварительному сговору – приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере и аналогичное преступление, совершенное в крупном размере.Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/sukhumskiy-gorsud-prigovoril-trekh-narkodilerov-k-15-godam-lisheniya-svobody-1043025160.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-sukhume-za-khranenie-narkotikov-1042454108.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102947/77/1029477759_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_15f509b45ba3ff9190b525bd7d94b23a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, наркотики, новости
абхазия, мвд абхазии, наркотики, новости
Более 200 граммов метадона было изъято в Абхазии у двух иностранцев
11:40 16.12.2022 (обновлено: 13:37 16.12.2022)
Задержанные сбывали наркотики в Гагре и Гудауте, за каждый сверток они получали денежное вознаграждение.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии задержали россиянина и гражданку Азербайджана, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории республики, в общей сложности при них было обнаружено более 200 граммов метадона. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
29-летний житель Сочи Владимир Покандюк был задержан после перехода государственной границы. При нем обнаружили 91,2 грамма метадона, упакованного в заизолированный сверток. Кроме того, мужчина перевозил электронные весы, фасовочные пакеты и упаковочный материал, а также блистер с остатками капсул "Лирики".
Сообщается, что наркокурьер не впервые посещает Абхазию, ранее он уже вступил в сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Ликуся, незаконно приобрел наркотики и сбыл их путем тайных закладок.
Эти закладки сотрудники правоохранительных органов изъяли на гагрской набережной и в парке Ленина в Гудауте – всего было обнаружено шесть свертков общим весом 2,55 грамма. За каждую сбытую закладку Покандюк должен был получить по тысяче рублей.
Следствие установило, что в Абхазии задержанный должен был связаться с еще одним человеком, у которого забрал бы наркотики для последующего распространения. Этим человеком оказалась гражданка Азербайджана Роза Маммадова, временно проживающая в Гагре.
При ней обнаружили заизолированный сверток с метадоном общим весом 105 граммов. За сбыт этого оптового количества Маммадовой должны были заплатить 500 долларов.
Ведомство сообщает, что Маммадова вместе с третьим лицом, имя которого не разглашается в интересах следствия, также сбывала наркотики путем тайных закладок. В гагрском Приморском парке было обнаружено четыре закладки, которые сделала Маммадова, их общая масса составила почти 1,7 грамма.
Владимиру Покандюку вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков в особо крупном размере, ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере и психотропного вещества, а также покушение на сбыт наркотического вещества в крупном размере.
Розе Маммадовой вменяется два факта незаконного оборота наркотиков, совершенных группой лиц по предварительному сговору – приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере и аналогичное преступление, совершенное в крупном размере.
Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.