https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/bolee-200-grammov-metadona-bylo-izyali-v-abkhazii-u-dvukh-inostrantsev-1043151800.html

Более 200 граммов метадона было изъято в Абхазии у двух иностранцев

Более 200 граммов метадона было изъято в Абхазии у двух иностранцев

Задержанные сбывали наркотики в Гагре и Гудауте, за каждый сверток они получали денежное вознаграждение. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T11:40+0300

2022-12-16T11:40+0300

2022-12-16T13:37+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали россиянина и гражданку Азербайджана, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории республики, в общей сложности при них было обнаружено более 200 граммов метадона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что наркокурьер не впервые посещает Абхазию, ранее он уже вступил в сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Ликуся, незаконно приобрел наркотики и сбыл их путем тайных закладок.Эти закладки сотрудники правоохранительных органов изъяли на гагрской набережной и в парке Ленина в Гудауте – всего было обнаружено шесть свертков общим весом 2,55 грамма. За каждую сбытую закладку Покандюк должен был получить по тысяче рублей.Следствие установило, что в Абхазии задержанный должен был связаться с еще одним человеком, у которого забрал бы наркотики для последующего распространения. Этим человеком оказалась гражданка Азербайджана Роза Маммадова, временно проживающая в Гагре.При ней обнаружили заизолированный сверток с метадоном общим весом 105 граммов. За сбыт этого оптового количества Маммадовой должны были заплатить 500 долларов. Ведомство сообщает, что Маммадова вместе с третьим лицом, имя которого не разглашается в интересах следствия, также сбывала наркотики путем тайных закладок. В гагрском Приморском парке было обнаружено четыре закладки, которые сделала Маммадова, их общая масса составила почти 1,7 грамма. Владимиру Покандюку вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков в особо крупном размере, ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере и психотропного вещества, а также покушение на сбыт наркотического вещества в крупном размере. Розе Маммадовой вменяется два факта незаконного оборота наркотиков, совершенных группой лиц по предварительному сговору – приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере и аналогичное преступление, совершенное в крупном размере.Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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