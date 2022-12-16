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Российские войска уничтожили украинский склад вооружений в Харькове
Российские войска уничтожили украинский склад вооружений в Харькове
Вооруженные силы России продолжают уничтожать цели в рамках проведения специальной военной операции на Украине. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T16:50+0300
2022-12-16T16:50+0300
2022-12-16T16:50+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове, сообщает Министерство обороны РоссииВедомств сообщает, что за сутки ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны в Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны в Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах. Средства ПВО России за сутки сбили четыре украинских дрона в Харьковской области и ДНР, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.На Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка в Харьковской области российские войска уничтожили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки ВСУ в районе Артемовская и Шумов в ДНР, а также Белогоровки в ЛНР. Потери противника за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое в ДНР. В районах Новомайорского и Шевченко в ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/donetsk-podvergsya-samomu-massirovannomu-udaru-s-2014-goda-1043120151.html
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министерство обороны рф, новости, россия, украина, в мире, донбасс
министерство обороны рф, новости, россия, украина, в мире, донбасс
Российские войска уничтожили украинский склад вооружений в Харькове
Вооруженные силы России продолжают уничтожать цели в рамках проведения специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik.
Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове, сообщает
Министерство обороны России
Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Рай в Донецкой Народной Республике.
Ведомств сообщает, что за сутки ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны в Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны в Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах.
Средства ПВО России за сутки сбили четыре украинских дрона в Харьковской области и ДНР, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка в Харьковской области российские войска уничтожили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки ВСУ в районе Артемовская и Шумов в ДНР, а также Белогоровки в ЛНР. Потери противника за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое в ДНР. В районах Новомайорского и Шевченко в ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.