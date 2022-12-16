https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-vooruzheniy-v-kharkove-1043161282.html

Российские войска уничтожили украинский склад вооружений в Харькове

Российские войска уничтожили украинский склад вооружений в Харькове

Вооруженные силы России продолжают уничтожать цели в рамках проведения специальной военной операции на Украине. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T16:50+0300

2022-12-16T16:50+0300

2022-12-16T16:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

новости

россия

украина

в мире

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159184_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_25c1da368ec1f30cb647846ac3670550.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове, сообщает Министерство обороны РоссииВедомств сообщает, что за сутки ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны в Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны в Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах. Средства ПВО России за сутки сбили четыре украинских дрона в Харьковской области и ДНР, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.На Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка в Харьковской области российские войска уничтожили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки ВСУ в районе Артемовская и Шумов в ДНР, а также Белогоровки в ЛНР. Потери противника за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое в ДНР. В районах Новомайорского и Шевченко в ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/donetsk-podvergsya-samomu-massirovannomu-udaru-s-2014-goda-1043120151.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/pomogut-li-vsu-amerikanskie-zrk-patriot-1043118593.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, новости, россия, украина, в мире, донбасс