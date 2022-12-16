https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/zakony-i-sotsialnye-problemy-itogi-raboty-sukhumskogo-gorsobraniya-1043152906.html

Законы и социальные проблемы: итоги работы сухумского Горсобрания

Законы и социальные проблемы: итоги работы сухумского Горсобрания

За этот год столичным депутатам удалось внести на рассмотрение Парламента несколько законодательных инициатив, связанных в том числе с подотчетностью районным... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T12:20+0300

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2022 год – первый полноценный год работы депутатов VII созыва сухумского городского Собрания. Итоги их деятельности в эфире радио Sputnik подвел председатель органа местного самоуправления Дмитрий Осия.SputnikВ 2022 году депутаты Горсобрания вынесли на рассмотрение Парламента Абхазии несколько законодательных инициатив.“Мы увеличили число управлений, при назначении в которые местное Собрание может дать согласие. В первую очередь важна не столько дача согласия, сколько то, что депутаты смогут требовать отчета о проделанной работе. Так они смогут эффективнее работать. Когда работники администрации знают, что они подотчетны Собранию, наверное, и ответственности у них больше, и народ через своих избранников, через Собрание, может доносить те или иные чаяния. Эта поправка прошла в Парламенте. На мой взгляд, работа становится эффективнее”, – отметил Дмитрий Осия.Депутаты также смогут выносят вотум недоверия тому или иному должностному лицу. После того как Собрание выражает неодобрение деятельности чиновника, он имеет три месяца на то, чтобы исправить ситуацию. Если по истечении срока депутаты вновь выдвигают вотум недоверия, администрация будет обязана уволить этого сотрудника.Изменения внесли также в статус исполняющего обязанности. Теперь должностное лицо может быть и.о. не более трех месяцев.По инициативе депутатов Горсобрания также был принят закон “О муниципальной символике”, согласно которому города и районы республики официально могут утверждать свои гербы.Есть законопроекты, которые в Народном Собрании не одобрили. Речи идет о введении резерва органов самоуправления, сумма которого составляла бы 1% от общего бюджета. Эти средства жители города могли бы самостоятельно направлять на благоустройство своих районов.Планы на новый годВ сухумском городском Собрании всего 19 депутатов. По словам Дмитрия Осия, они постоянно встречаются со своими избирателями, стараются доносить их проблемы до администрации."Иногда, если администрация не в силах решить эти проблемы, жители обращаются в Кабмин, к президенту. Депутаты являются своеобразным лифтом между жителями и органами власти всех уровней. Мы достаточно трепетно относимся к вопросу социальных выплат, у нас немало людей, которым необходима помощь. Но эти социальные выплаты настолько мизерны, что даже ежегодное их увеличение не сильно сказывается на улучшении жизни людей. Но существенно их увеличить не получается, нужно понимать, откуда эти деньги взять", – отметил он.В 2022 году, как сообщил председатель Горсобрания, благодаря эффективной работе налоговой службы, бюджет Сухума был выполнен с профицитом. В 2023 году бюджет планируют принять на сумму более, чем 1,5 миллиарда рублей, что, по словам Осия, позволит увеличить соцвыплаты на 50 %.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/glavnyy-chetverg-osiya-ob-itogakh-raboty-gorsobraniya-sukhuma-v-2022-godu--1043124397.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-byudzhet-sukhuma-v-2022-godu-ispolnyaetsya-s-operezheniem-plana-1042824838.html

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