https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/itogovye-pokazy-pes-ostrovskogo-proshli-v-rusdrame-1043175735.html
Итоговые показы пьес Островского прошли в РУСДРАМе
Итоговые показы пьес Островского прошли в РУСДРАМе
В трех эскизах по пьесам "Гроза", "Шутники" и "Красавец-мужчина" все роли сыграют абхазские актеры. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T20:16+0300
2022-12-17T20:16+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошел итоговый показ трех пьес Александра Островского.По словам генерального директора театра Ираклия Хинтба, это уже третья лаборатория, которая проводится на базе РУСДРАМа и вторая, которую организовывают совместно с СТД."Для нас большая честь и счастье, что есть возможность сотрудничать на таком уровне с Российской Федерацией. Опыт такой лаборатории, в частности, первой лаборатории при поддержке СТД России по античной драматургии, оказался чрезвычайно успешным. Так появился спектакль "Электра", который идет и по сей день", - поделился он. Говоря о выборе драматурга, чьи произведения взяты за основу спектаклей, Хинтба подчеркнул, что Островский писал на темы, которые актуальны именно сегодня, хоть работа с его текстами - определенный вызов для театральной труппы."Островский - языкотворец, его язык уникален. Такой язык - вызов для актеров и театра, потому что сложно качественно работать с таким текстом. Это изощренный, сочный и вкусный язык, с которым хочется работать и который, можно сказать, помогает актерам и театру развивать компетенции в области русского языка и сценической речи" - пояснил он.В следующем году исполнится 200 лет со дня рождения Александра Островского и РУСДРАМ, добавил Хинтба, обязательно поставит спектакль по произведению писателя. 17 декабря в РУСДРАМе прошел показ трех пьес - трагедии "Гроза" в постановке Ксении Самодуровой, "эмоциональной и нравственной" трагикомедии "Шутники" режиссера Константина Денискина и комедии "Красавец-мужчина", поставленной Ириной Дремовой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/rezhisserskaya-laboratoriya-po-pesam-ostrovskogo-proydem-v-rusdrame-1043136663.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/khintba-i-gorin-rasskazali--o-rezhisserskoy-laboratorii-rusdrama-1043155042.html
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абхазия, новости, театр, культура, русдрам
абхазия, новости, театр, культура, русдрам
Итоговые показы пьес Островского прошли в РУСДРАМе
В трех эскизах по пьесам "Гроза", "Шутники" и "Красавец-мужчина" все роли сыграют абхазские актеры.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошел итоговый показ трех пьес Александра Островского.
Спектакли прошли в рамках режиссерской лаборатории, которую РУСДРАМ проводит при поддержке Союза театральных деятелей России (СТД).
По словам генерального директора театра Ираклия Хинтба, это уже третья лаборатория, которая проводится на базе РУСДРАМа и вторая, которую организовывают совместно с СТД.
"Для нас большая честь и счастье, что есть возможность сотрудничать на таком уровне с Российской Федерацией. Опыт такой лаборатории, в частности, первой лаборатории при поддержке СТД России по античной драматургии, оказался чрезвычайно успешным. Так появился спектакль "Электра", который идет и по сей день", - поделился он.
Говоря о выборе драматурга, чьи произведения взяты за основу спектаклей, Хинтба подчеркнул, что Островский писал на темы, которые актуальны именно сегодня, хоть работа с его текстами - определенный вызов для театральной труппы.
"Островский - языкотворец, его язык уникален. Такой язык - вызов для актеров и театра, потому что сложно качественно работать с таким текстом. Это изощренный, сочный и вкусный язык, с которым хочется работать и который, можно сказать, помогает актерам и театру развивать компетенции в области русского языка и сценической речи" - пояснил он.
В следующем году исполнится 200 лет со дня рождения Александра Островского и РУСДРАМ, добавил Хинтба, обязательно поставит спектакль по произведению писателя.
17 декабря в РУСДРАМе прошел показ трех пьес - трагедии "Гроза" в постановке Ксении Самодуровой, "эмоциональной и нравственной" трагикомедии "Шутники" режиссера Константина Денискина и комедии "Красавец-мужчина", поставленной Ириной Дремовой.