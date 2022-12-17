https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/rossiyskie-voyska-nanesli-massirovannyy-udar-po-energeticheskim-obektam-ukrainy-1043174857.html

Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

В результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлена работа... 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T17:09+0300

2022-12-17T17:09+0300

2022-12-17T17:13+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Российские войска нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их энергетическим объектам. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что была задействована тактика использования ложных целей для расходования ресурса украинских и западных комплексов ПВО, из-за действий которых был причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле. Кроме того, были уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах Андрусовки и Приднепровского в Днепропетровской области, а также в районе Новотаврической и Николай-Поля в Запорожской области.На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Петропавловки и Тимковки в Харьковской области, уничтожили до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение резервам противника в районе Колодезей в ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении ударами артиллерии и действиями штурмовых групп была остановлена атака противника в районе Бахмутского и Опытного в ДНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера, а также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Новомайорского и Шевченко в ДНР. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 89-ти районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана.Средствами ПВО России за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", четыре реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/donetsk-podvergsya-samomu-massirovannomu-udaru-s-2014-goda-1043120151.html

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