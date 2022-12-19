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Российские войска уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Российские войска уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T16:18+0300
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Российские войска уничтожили четыре украинские диверсионные группы в районе населенного пункта Розовка в Луганской Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении огнем артиллерии уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и сорвали попытку противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки на этом направлении было уничтожено более 130 военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.На Южно-Донецком было нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также две диверсионные группы в районе Никольского. Общие потери противника на этом направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области. Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах. Средства ПВО России за сутки сбили восемь украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/vs-rossii-otbili-kontrataki-kieva-na-donetskom-napravlenii-1043186866.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-spetsoperatsii-1043179257.html
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украина, россия, новости, донбасс, министерство обороны рф
украина, россия, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik.
Российские войска уничтожили четыре украинские диверсионные группы в районе населенного пункта Розовка в Луганской Народной Республике, сообщает
Министерство обороны России.
Также на Красно-Лиманском направлении российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.
На Купянском направлении огнем артиллерии уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и сорвали попытку противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки на этом направлении было уничтожено более 130 военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.
На Южно-Донецком было нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также две диверсионные группы в районе Никольского. Общие потери противника на этом направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области.
Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.
Средства ПВО России за сутки сбили восемь украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.