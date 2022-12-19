https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vybrany-luchshie-reportazhi-o-spetsoperatsii-v-ramkakh-mezhdunarodnoy-premii-rt-1043212477.html

Выбраны лучшие репортажи о спецоперации в рамках международной премии RT

Выбраны лучшие репортажи о спецоперации в рамках международной премии RT

В 2022 году на победу в международной премии, учрежденной в 2017 году в память о журналисте RT Arabic, претендовали военкоры, ведущие репортажи из зоны военной... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T21:02+0300

2022-12-19T21:02+0300

2022-12-19T21:02+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2022 для военкоров выбрало лучшие репортажи из зоны военных действий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала RT.В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" победу одержал Валентин Трушнин, работающий в газете "Известия" и на телеканале РЕН ТВ. Его репортаж "Ад и рай в монастыре" рассказывает о том, как под обстрелами проходила эвакуация мирных жителей из из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском (ДНР)В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил Александр Коц из "Комсомольской правды". Репортаж Коца "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри" повествует о работе десантников, в первый день спецоперации высадившихся на аэродроме в Киевской области и оборонявших его в течение месяца.Регина Орехова из студии "ТОК" медиагруппы "Россия сегодня" с документальной лентой "Мирные" стала первой в номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)". Она сняла историю о жителях Мариуполя, которые столкнулись со смертью, голодом и лишениями, но не потеряли силы духа. Победителем в номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Мария Марикян из "РИА Новости". Ее репортаж "Они могут вернуться" - это история из города Попасная в ЛНР, который подвергся жестоким обстрелам с украинской стороны. Сейчас там остаются несколько десятков человек, которые рассказывают о том, как выживают в тяжелейших условиях.Международная премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards была учреждена RT в память о 25-летнем журналисте RT Arabic Халеде аль-Хатыбе, погибшем во время освещения боев сирийской армии с террористами в провинции Хомс в 2017 году. Ранее наград были удостоены не только российские журналисты, но и конкурсанты из Ирака, Ирландии, США, Италии, Индии, Йемена и других стран, которые вели репортажи из горячих точек. В этом году на премию претендовали работы о военной спецоперации на Украине. Работы участников оценивали именитые журналисты военкоры ВГТРК - Евгений Поддубный, Антон Степаненко и Александр Лукьянов, исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, военкоры RT Валентин Горшенин, Мурад Газдиев, Саргон Хадайя, Семен Сендеров, журналист RT Arabic Салям Мусафир и главный редактор RT Balkan Елена Милинчич.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-voennogo-korrespondenta-semena-pegova-1042789248.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html

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