https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/spros-na-rannee-bronirovanie-letnego-otdykha-v-abkhazii-vyros-pochti-na-40-1043213769.html

Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Абхазии вырос почти на 40%

Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Абхазии вырос почти на 40%

Российские туроператоры уже приступили к ранним продажам путевок на летний отдых абхазских курортах. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T09:00+0300

2022-12-20T09:00+0300

2022-12-20T09:41+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Продажа путевок в Абхазию идет очень хорошо, количество ранних бронирований выросло почти на 40% по сравнению с прошлым декабрем. Об радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.Ромашкин подчеркнул, что Абхазия по прежнему остается более доступным курортом по сравнению с Краснодарским краем и Крымом."Мы считаем, что Абхазия на 15-16% дешевле. Так было в этом году и примерно такое же соотношение сохранится и в 2023 году. Плохая новость в том, что все, в принципе, подорожало. Туризм – это часть экономики, если растут цены на все, в том числе на услуги, которые входят в проживание в отеле, то отель вынужден поднимать цены. Удорожание пока процентов 8-10", - сказал он.В этом году спрос на отдых в Абхазии был хорошим, добавил Ромашкин, концу июля и началу августа были распроданы места во всех отелях, вне зависимости от категорий."Загрузка была равномерной вне зависимости от стоимости и "звездности" отелей. Абхазия достигла предела по номерной емкости, нужны новые отели, спрос, несомненно, превышает предложение. Строительство отелей должно идти более интенсивно для того, чтобы удовлетворить растущий спрос", - отметил он.При этом, отметил Ромашкин, туристам не стоит забывать и про частный сектор в Абхазии - предложение там достаточно обширное и туристы смогут найти себе жилье практически под любые запросы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/potentsial-est-ekspert-otsenil-perspektivy-razvitiya-turizma-v-abkhazii-1043211907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html

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