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Потенциал есть: эксперт оценил перспективы развития туротрасли в Абхазии

Потенциал есть: эксперт оценил перспективы развития туротрасли в Абхазии

В начале декабря в Москве прошел X российско-абхазский форум "Деловое сотрудничество России и Абхазии". Одной из тем для обсуждения стало расширение... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T22:15+0300

2022-12-19T22:15+0300

2022-12-19T22:21+0300

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Абхазия и Россия провели работу над ошибками, чтобы понять, что мешает привлечь большее число туристов, и выработали некоторые "механизмы", которые позволят увеличить турпоток в республику.Подробнее о сложностях и перспективах отрасли – в материале Sputnik.Sputnik, Яна ОсиповаВысокий рост, но все еще не потолокВ прошлом году Абхазию посетили полтора миллиона туристов. Были надежды, что в 2022 году поток увеличится до двух миллионов.Однако, как в ходе форума отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, над цифрой в два миллиона еще предстоит поработать.Александр Осауленко пояснил, что "затормозило" поток российских туристов в Абхазию - все дело в росте цен.По словам эксперта, недельный тур в Абхазию для российской семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, за два года вырос с 37 тысяч до 59 тысяч рублей, или почти на 60%. Причем на 30% он вырос только в этом году. Дорога в АбхазиюСейчас большая часть туристов добирается до Абхазии через аэропорт Адлера. Пассажирам приходится пересаживаться на другой транспорт, чтобы доехать до границы, из-за чего на пограничном пункте часто образуются километровые пробки.Как в ходе форума заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, уже подготовлен проект по реконструкции автомобильного пункта пропуска на российско-абхазской границе."Это позволит повысить его общую пропускную способность в два раза. МАПП "Адлер" будет справляться с существующим трафиком и, с учетом роста пассажирских и грузовых перевозок, будет иметь запас прочности на перспективу", - рассказал Вольвач.Также, по его словам, росту турпотока в республику поспособствует восстановление аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Авиасообщение между Абхазией и Россией планируется открыть к началу 2025 года.Тем не менее, по словам Александра Осауленко, необходимо обратить внимание и на другие варианты доставки российских туристов в Абхазию, например, модернизировать столичный железнодорожный вокзал."Вокзальная инфраструктура – это лицо города. Хочется, чтобы лицо менялось. Оно должно преображаться, как это сделали с автомобильным въездом в Сухум - очень красиво получилось", - отметил он.Также было предложено инвестировать и в морскую логистику."Суда, выпускаемые Россией и Беларусью, значительно бы улучшили ситуацию с транспортировкой туристов в Абхазию. В республике множество портов. Это предложение для российских инвесторов: создать проекты, которые помогли бы эту тему развивать", - предложил Осауленко.Инвестиции в туристическую инфраструктуру АбхазииОдной из важнейших тем, обсуждаемых на форуме, были инвестиции в туристическую отрасль Абхазии.Дмитрий Вольвач рассказал, что одним из ключевых инвестиционных проектов, которые планируют реализовать российские инвесторы - это строительство двух гостинично-апартаментных комплексов Пицунде.Александр Осауленко добавил, что пять крупнейших российских туристических операторов готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру Абхазии."Но чтобы это произошло, должна быть организована защита прав иностранных инвесторов на законодательном уровне. Нужна защищенность инвестиций и понимание, что деньги, вложенные инвестором, должны работать на самого инвестора", - уточняет он.Зимний отдых и MICE-туризм в АбхазииВозможность организации зимнего отдыха волнует как абхазскую сторону, так и российских туроператоров, ведь с точки зрения россиян Абхазия должна быть круглогодичным курортом, а не привлекать туристов 5-6 месяцев в году. Александр Осауленко предложил обратить внимание на возможности по развитию санаторно-курортного лечения, расширению культурных и спортивных программ, а также на MICE-туризм, который подразумевает проведение деловых мероприятий — конференций, форумов, съездов, конгрессов. Преимущественно такие корпоративные мероприятия происходят в курортных городах."MICE – это не пиковые курортные даты. В Абхазии это не просто возможно, а необходимо развивать. Уже есть предварительные намеки о потенциальном приеме ряда MICE-мероприятий. Это всё говорит о том, что в 2023-м году мы получим первичные MICE-проекты в Абхазии", - объясняет Осауленко.Модернизация санаторно-курортной инфраструктурыАбхазия – это не только место отдыха, а ещё и место лечения. Республика славится своими лечебными грязями, минеральными водами, целительным горным воздухом."Необходимо модернизировать санаторно-курортный комплекс. В настоящий момент условий для комфортного нахождения российского туриста откровенно мало", - заявляет Осауленко.Эксперт отметил и притягательный момент для туриста – цены на санатории в Абхазии, которые гораздо ниже, чем России. При этом, добавил он, мало кто из туристов знает об этом преимуществе, поэтому необходимо наладить грамотное продвижение республики на российском туристическом рынке. По его словам, для привлечения россиян Абхазия должна активнее использовать рекламные туры, наращивать сотрудничество представителей туриндустрии с российскими СМИ, а также организовывать совместные проекты с российским туроператорами.Осаулено добавил, что идет процесс модернизации санаторно-курортной инфраструктуры - за последние 2-3 года были отреставрированы или построены заново некоторые курортные центры."Звездная квалификация"Резюмируя, Александр Осауленко заявил, что Абхазии также необходимо классифицировать отели по звездности."В Абхазии на данный момент российский турист ориентируется только по отзывам других путешественников. Было бы просто замечательно, если бы в отелях и гостиницах Абхазии появился "звездный рейтинг" - три, четыре, пять звезд. Потенциальному покупателю тура было бы гораздо проще ориентироваться по этому показателю, а не только по отзывам каких-то отдельных семей", - заключил эксперт.

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