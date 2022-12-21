https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/bartsits-otsenil-preimuschestva-prisoedineniya-abkhazii-k-soyuznomu-gosudarstvu-1043226177.html

Барциц оценил преимущества присоединения Абхазии к Союзному государству

Барциц оценил преимущества присоединения Абхазии к Союзному государству

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц принял участие деловом форуме "Ливадия-2022" в Минске, на котором обсуждались темы управления и организации... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T09:00+0300

2022-12-21T09:00+0300

2022-12-21T09:00+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Абхазии необходимо "серьезно и активно продвигаться" к идее присоединения к Союзному государству, так как это позволит ей объединить свой потенциал с Россией и Беларусью, усилив себя таким образом, заявил в интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Союз Белоруссии и России, подчеркнул Барциц, показывает, что государства, не поступившись свои суверенитетом, приобретают от своего участия видимые преимущества, когда начинают взаимопроникновение на рынки друг друга.Торгпред также рассказал, что участие абхазской делегации в форуме стало возможным благодаря импульсу, который отношениям двух государств предал недавний приезд белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию.Барциц добавил, что ему предоставили возможность выступить на открытии пленарного заседания форума, где шла речь о новых подходах, сложившихся в контуре безопасности Союзного государства. Кроме того, в рамках форума удалось затронуть экономическое взаимодействие Абхазии и Беларуси."Основной упор будет сделан на экономическое, торговое взаимодействие. Беларусь с ее развитым промышленным потенциалом и передовой агропромышленной сферой способна много предложить для абхазской экономики", - сказал он.Сами белорусы, по словам Барциц, неплохо осведомлены о том, что абхазские товары – синонимы понятий "качественно" и "экологически чисто", они хорошо знают, что такое абхазские цитрусы или алкоголь. Торгпред озвучил идею открытия Торгово-промышленного дома Абхазии в Минске, которая была "воспринята с энтузиазмом"."Думаю, после новогодних праздников, мы начнем прорабатывать уже, думать о правовой базе, искать пути технического решения вопроса. Думаю, жители Беларуси будут с удовольствием посещать этот объект, если он будет создан", - отметил он.Участников форума, по словам Барциц, также интересовали и туристические и бальнеологические возможности Абхазии."Мы говорили о том, что это может быть не только пляжный отдых, но и организация поездок для школьников в межсезонье в Абхазию. Убежден, что у туристического сотрудничества между странами есть потенциал и перспективы", - подытожил он.

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