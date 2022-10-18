Абхазия и Беларусь: как республики могут развивать сотрудничество
17:32 18.10.2022 (обновлено: 17:33 18.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Видеомост Беларусь-Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik прошел видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь – Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества". Мероприятие прошло при партнерстве Центра социально-экономических исследований.
Участники обсудили встречу президентов Аслана Бжания и Александра Лукашенко в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте специальной военной операции на Украине.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Визит Лукашенко в Абхазию
Первый вопрос, который обсудили участники видеомоста, был визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию и какие перспективы двустороннего сотрудничества открывает его приезд в республику. Оценивая это событие, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа подчеркнул, что Абхазия – маленькая страна, которая очень зависит от внешнего мира.
"Оглядываясь на современный мир, мы видим, что он ускоренно меняется, сейчас мы находимся в процессе меняющегося мира. Однополярный мир фактически исчерпал себя, все ожидания рухнули, и теперь мир стремится к тому, чтобы создать различные центры управления. Мы видим БРИКС, ШОС, евразийские процессы интеграции, то есть создаются различные центры и схемы", – сказал он.
Многополярный мир в большей степени отвечает национальным интересам Абхазии, нежели однополярный, отметил Дамениа и выразил мнение, что это относится также и к Беларуси.
"Мне кажется, именно в этом контексте и произошел визит лидера Беларуси, который в Абхазии пользуется большим уважением, как и сама Беларусь. Этот визит как бы воодушевил, лишний раз подчеркнул, что мы имеем какие-то перспективы", – подчеркнул глава ЦСЭИ.
В продолжение руководитель Торгового представительства Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц отметил, что между гражданами Абхазии и Беларуси уже давно существую связи, и что они никогда не прерывались.
"Разумеется, мы, граждане Абхазии, придаем визиту особый смысл. Я бы не стал забегать далеко вперед, но при этом хочу сказать, что приезд лидера столь высокого уровня из дружественной нам страны, разумеется свидетельствует о том, что у нас правильный вектор развития", – сказал Барциц.
Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в свою очередь назвал визит Александра Лукашенко в республику историческим.
"Это первый подобный визит лидера Белорусского государства в Абхазию, в ходе которого состоялась встреча на высшем уровне между двумя главами государств, пусть и не в формальной обстановке", – заявил он.
Также Тужба выразил уверенность в том, что между Абхазией и Беларусью есть хорошие перспективы для налаживания отношений между странами.
Поддерживая высказывания своих абхазских коллег, политик, общественный деятель, лидер движения "За Отечество" Андрей Иванов ответил на вопрос, почему именно сейчас нужно налаживать отношения Абхазии и Беларуси.
"Против нас сейчас борется коллективный запад, они борются не как отдельные страны, они даже в санкционном давлении выступают как единый конгломерат. Они собираются, вырабатывают цивилизационные решения, понятно, что все это под давлением, но тем не менее. Поэтому у нас очень четкое понимание, что нам необходимо восстановить наше единое отечество во всей его мощи, во всей его красоте и создать условие для культурного, экономического, социального развития всех входящих в него стран и народов", – сказал он.
Депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Олег Чесалов также подчеркнул, что приезд Лукашенко в Абхазию можно только приветствовать.
"Беларусь – это миролюбивое государство, которое хочет сотрудничать на экономическом, социальном, культурном уровне со всеми странами. Абхазия – это страна, которую мы поддерживаем и хотим сотрудничать на всех уровнях", – заметил депутат.
Глава общественной организации "Ветераны боевых действий на территории других государств" Иосиф Кругликов напомнил, что во времена Советского Союза Абхазия и Беларусь вместе со всеми другими республиками, входившими в СССР, защищали общую Родину.
"Хочу вам передать самый искренний и добрый привет от ветеранов. События, которые сегодня происходят в мире – это преддверие большого передела в мировом пространстве. Президент России прилагает много сил, внимания, здоровья, чтобы противостоять этому напору натовскому", – сказал он.
Руководитель движения "Бессмертный полк Беларусь" Валерий Драко уверен в том, что за визитом Александра Лукашенко в Абхазию последует развитие отношений во многих сферах жизнедеятельности.
"У нас производится многое, что востребовано в вашей стране, и у вас выращиваются продукты сельского хозяйства, которые не выращиваются здесь. Сегодня звучит тема многополярности, вся ситуация в том, что мы разрушим эту однополярность, но какие-то центры управления должны быть. Сегодня, когда армия России проводит специальную военную операцию и разрушает эту однополярность", – говорит Драко.
Экономические связи и союзное государство
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц подчеркнул, что потенциал взаимодействия между Беларусью и Абхазией значителен. Беларусь со своим промышленным и аграрным потенциалом способна представлять весьма серьезный интерес для экономики республики, говорит он.
"В то же время и небольшая Абхазия тоже способна предложить определенные группы товаров, для поставок в Республику Беларусь. Уже длительное время Абхазия своими товарами, продуктами участвует в программе импортозамещения в России, которая действует в связи с режимом санкций и вынужденных контрсанкций со стороны России", – заметил торгпред.
Олег Барциц подчеркнул, что ранее Торговое представительство Абхазии в России уже выходила к белорусским коллегам с инициативой создания торгового дома Абхазии в Беларуси.
"Мы и тогда не говорили о политических процессах, о взаимодействии политического руководства, но мы говорили о том, что экономическое взаимодействие может создать питательную среду для последующих более тесных отношений, эффективного и плодотворного сотрудничества. Эта идея может быть актуально и сегодня, я надеюсь, что наши коллеги в Беларуси, когда мы выйдем с таким предложением, нас поддержат", – сказал он.
Абхазия многое может предложить инвесторам, учитывая, что в республике действует одно из самых либеральных законодательств в области привлечения инвестиций на всем постсоветском пространстве, говорит Барциц.
"Достаточно сказать о туристическом потенциале, когда небольшая Абхазия с населением менее 300 тысяч человек принимает более миллиона туристов за курортный сезон. Я думаю, что граждане Республики Беларусь с удовольствием отдохнули бы на курортах Абхазии, получили бы заряд положительных эмоций, здоровья и так далее. Абхазия готова в этом направлении взаимодействовать", – заявил торгпред Абхазии в России.
Депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Олег Чесалов заметил, что экономические связи должны стать стержнем, на основе которого будут дополняться взаимодействием и в других сферах, таких как образование, культура, медицина и так далее.
Участники видеомоста обсудили возможное взаимодействие Абхазии с союзным государством России и Беларуси. Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что и Абхазия, и Беларусь занимают важное место в геополитическом плане.
"Беларусь защищает Россию от ветров и угроз с западной стороны, а Абхазия с южной стороны. Так что геополитическая ситуация и положение Беларуси и Абхазии с точки зрения политики, проводимой этими республиками, играют роль первостепенной важности", – сказал Дамениа.
Вопреки своему желанию Запад, создавая военную угрозу для России со всех сторон, подталкивают Абхазию, Беларусь объединяться и налаживать отношения, уверен директор ЦСЭИ.
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"Развитие истории – это не прямолинейное развитие, а своеобразная спираль, где мы возвращаемся к пройденному этапу. Мы возвращаемся к некоторым моделям и положениям советской системы, Запад буквально вынуждает, и потому советский опыт становится чрезвычайно важным, ценным, это нас спасает. Российский президент заявил, что нам нужно объединяться, концентрировать все имеющиеся ресурсы на постсоветском пространстве, ситуация показывает, что нам необходимо объединиться", – говорит он.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба сказал, что в июне этого года в Абхазии побывал специальный представитель президента Беларуси, который имел возможность провести встречи с руководством республики.
"Удалось обсудить вопросы двустороннего взаимодействия. Апогеем всего этого процесса, безусловно, нужно считать впервые состоявшийся визит лидера Белорусского государства. Мы исходим из того, что на данном этапе речь идет о налаживании торгово-экономического взаимодействия, в культурной, гуманитарной сфере и в ряде других направлений. Республика нуждается в надежных партнерах, в том числе в области безопасности, в области экономики", – сказал Тужба.
Он также добавил, что участие Абхазии в работе союзного государства России и Беларуси могло бы создать дополнительные возможности обеспечения экономической безопасности и в целом безопасности республики.