https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/abkhaziya-i-belarus-kak-respubliki-mogut-razvivat-sotrudnichestvo-1042112272.html

Абхазия и Беларусь: как республики могут развивать сотрудничество

Абхазия и Беларусь: как республики могут развивать сотрудничество

В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik прошел видеомост Сухум-Минск на тему "Беларусь – Абхазия: перспективы двустороннего... 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T17:32+0300

2022-10-18T17:32+0300

2022-10-18T17:33+0300

абхазия

пресс-центр

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042118455_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6f04bf6e8e68b65f6d283514ac519ffc.jpg

Участники обсудили встречу президентов Аслана Бжания и Александра Лукашенко в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте специальной военной операции на Украине.Бадрак Авидзба, SputnikВизит Лукашенко в АбхазиюПервый вопрос, который обсудили участники видеомоста, был визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию и какие перспективы двустороннего сотрудничества открывает его приезд в республику. Оценивая это событие, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа подчеркнул, что Абхазия – маленькая страна, которая очень зависит от внешнего мира."Оглядываясь на современный мир, мы видим, что он ускоренно меняется, сейчас мы находимся в процессе меняющегося мира. Однополярный мир фактически исчерпал себя, все ожидания рухнули, и теперь мир стремится к тому, чтобы создать различные центры управления. Мы видим БРИКС, ШОС, евразийские процессы интеграции, то есть создаются различные центры и схемы", – сказал он.Многополярный мир в большей степени отвечает национальным интересам Абхазии, нежели однополярный, отметил Дамениа и выразил мнение, что это относится также и к Беларуси.В продолжение руководитель Торгового представительства Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц отметил, что между гражданами Абхазии и Беларуси уже давно существую связи, и что они никогда не прерывались."Разумеется, мы, граждане Абхазии, придаем визиту особый смысл. Я бы не стал забегать далеко вперед, но при этом хочу сказать, что приезд лидера столь высокого уровня из дружественной нам страны, разумеется свидетельствует о том, что у нас правильный вектор развития", – сказал Барциц.Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в свою очередь назвал визит Александра Лукашенко в республику историческим."Это первый подобный визит лидера Белорусского государства в Абхазию, в ходе которого состоялась встреча на высшем уровне между двумя главами государств, пусть и не в формальной обстановке", – заявил он.Также Тужба выразил уверенность в том, что между Абхазией и Беларусью есть хорошие перспективы для налаживания отношений между странами.Поддерживая высказывания своих абхазских коллег, политик, общественный деятель, лидер движения "За Отечество" Андрей Иванов ответил на вопрос, почему именно сейчас нужно налаживать отношения Абхазии и Беларуси.Депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Олег Чесалов также подчеркнул, что приезд Лукашенко в Абхазию можно только приветствовать."Беларусь – это миролюбивое государство, которое хочет сотрудничать на экономическом, социальном, культурном уровне со всеми странами. Абхазия – это страна, которую мы поддерживаем и хотим сотрудничать на всех уровнях", – заметил депутат.Глава общественной организации "Ветераны боевых действий на территории других государств" Иосиф Кругликов напомнил, что во времена Советского Союза Абхазия и Беларусь вместе со всеми другими республиками, входившими в СССР, защищали общую Родину."Хочу вам передать самый искренний и добрый привет от ветеранов. События, которые сегодня происходят в мире – это преддверие большого передела в мировом пространстве. Президент России прилагает много сил, внимания, здоровья, чтобы противостоять этому напору натовскому", – сказал он.Руководитель движения "Бессмертный полк Беларусь" Валерий Драко уверен в том, что за визитом Александра Лукашенко в Абхазию последует развитие отношений во многих сферах жизнедеятельности."У нас производится многое, что востребовано в вашей стране, и у вас выращиваются продукты сельского хозяйства, которые не выращиваются здесь. Сегодня звучит тема многополярности, вся ситуация в том, что мы разрушим эту однополярность, но какие-то центры управления должны быть. Сегодня, когда армия России проводит специальную военную операцию и разрушает эту однополярность", – говорит Драко.Экономические связи и союзное государствоТорговый представитель Абхазии в России Олег Барциц подчеркнул, что потенциал взаимодействия между Беларусью и Абхазией значителен. Беларусь со своим промышленным и аграрным потенциалом способна представлять весьма серьезный интерес для экономики республики, говорит он.Олег Барциц подчеркнул, что ранее Торговое представительство Абхазии в России уже выходила к белорусским коллегам с инициативой создания торгового дома Абхазии в Беларуси."Мы и тогда не говорили о политических процессах, о взаимодействии политического руководства, но мы говорили о том, что экономическое взаимодействие может создать питательную среду для последующих более тесных отношений, эффективного и плодотворного сотрудничества. Эта идея может быть актуально и сегодня, я надеюсь, что наши коллеги в Беларуси, когда мы выйдем с таким предложением, нас поддержат", – сказал он.Абхазия многое может предложить инвесторам, учитывая, что в республике действует одно из самых либеральных законодательств в области привлечения инвестиций на всем постсоветском пространстве, говорит Барциц.Депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Олег Чесалов заметил, что экономические связи должны стать стержнем, на основе которого будут дополняться взаимодействием и в других сферах, таких как образование, культура, медицина и так далее.Участники видеомоста обсудили возможное взаимодействие Абхазии с союзным государством России и Беларуси. Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что и Абхазия, и Беларусь занимают важное место в геополитическом плане."Беларусь защищает Россию от ветров и угроз с западной стороны, а Абхазия с южной стороны. Так что геополитическая ситуация и положение Беларуси и Абхазии с точки зрения политики, проводимой этими республиками, играют роль первостепенной важности", – сказал Дамениа.Вопреки своему желанию Запад, создавая военную угрозу для России со всех сторон, подталкивают Абхазию, Беларусь объединяться и налаживать отношения, уверен директор ЦСЭИ."Развитие истории – это не прямолинейное развитие, а своеобразная спираль, где мы возвращаемся к пройденному этапу. Мы возвращаемся к некоторым моделям и положениям советской системы, Запад буквально вынуждает, и потому советский опыт становится чрезвычайно важным, ценным, это нас спасает. Российский президент заявил, что нам нужно объединяться, концентрировать все имеющиеся ресурсы на постсоветском пространстве, ситуация показывает, что нам необходимо объединиться", – говорит он.Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба сказал, что в июне этого года в Абхазии побывал специальный представитель президента Беларуси, который имел возможность провести встречи с руководством республики.Он также добавил, что участие Абхазии в работе союзного государства России и Беларуси могло бы создать дополнительные возможности обеспечения экономической безопасности и в целом безопасности республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/tendentsiya-k-ukrepleniyu-otnosheniy-bartsyts-o-vizite-lukashenko-v-abkhaziyu-1041793940.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/bartsits-o-vizite-lukashenko-v-abkhaziyu-svidetelstvuet-o-tom-chto-my-na-pravilnom-puti-1041783006.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/aleksandr-lukashenko-nazval-prichinu-usileniya-mer-bezopasnosti-v-belarusi-1042053875.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/glava-mid-abkhaziya-vnimatelno-izuchaet-opyt-soyuznogo-gosudarstva-1041922626.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aslan-bzhaniya-prokommentiroval-vozmozhnost-priznaniya-abkhazii-belarusyu-1041776633.html

абхазия

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, белоруссия, политика