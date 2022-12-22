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Путин: Украина пошла против людей, считающих себя частью России
Путин: Украина пошла против людей, считающих себя частью России
Владимир Путин подчеркнул, что у украинцев и россиян общие исторические корни, которые сильнее, чем все попытки стратегических противников разобщить Россию и... 22.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-22T21:55+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Восемь лет назад Украина начала войну против людей, которые считали себя частью русского народа и русского мира, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.Цель России на Украине - защита людей, считающих себя частью русской культуры, добавил он.Президент также подчеркнул, что противники России давно пытаются развалить русский мир. Им удалось разобщить и стравить русский и украинский народы, чтобы потом "руководить отдельными частями"."Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.При этом, добавил Путин, общего между народами гораздо больше, и культурная и духовная общность сильнее, чем желание западных противников посеять раздор.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/putin-zayavil-chto-protivniki-rossii-natseleny-na-razobschenie-strany-1043234768.html
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новости, россия, владимир путин
новости, россия, владимир путин
Путин: Украина пошла против людей, считающих себя частью России
Владимир Путин подчеркнул, что у украинцев и россиян общие исторические корни, которые сильнее, чем все попытки стратегических противников разобщить Россию и Украину.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik
. Восемь лет назад Украина начала войну против людей, которые считали себя частью русского народа и русского мира, заявил
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.
"Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал президент.
Цель России на Украине - защита людей, считающих себя частью русской культуры, добавил он.
Президент также подчеркнул, что противники России давно пытаются развалить русский мир. Им удалось разобщить и стравить русский и украинский народы, чтобы потом "руководить отдельными частями".
"Вот в этом смысле они добились результата
, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.
При этом, добавил Путин, общего между народами гораздо больше, и культурная и духовная общность сильнее, чем желание западных противников посеять раздор.