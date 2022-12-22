https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/putin-ukraina-poshla-protiv-lyudey-schitayuschikh-sebya-chastyu-rossii-1043254142.html

Путин: Украина пошла против людей, считающих себя частью России

Путин: Украина пошла против людей, считающих себя частью России

Владимир Путин подчеркнул, что у украинцев и россиян общие исторические корни, которые сильнее, чем все попытки стратегических противников разобщить Россию и... 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T21:55+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Восемь лет назад Украина начала войну против людей, которые считали себя частью русского народа и русского мира, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета.Цель России на Украине - защита людей, считающих себя частью русской культуры, добавил он.Президент также подчеркнул, что противники России давно пытаются развалить русский мир. Им удалось разобщить и стравить русский и украинский народы, чтобы потом "руководить отдельными частями"."Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - сказал он.При этом, добавил Путин, общего между народами гораздо больше, и культурная и духовная общность сильнее, чем желание западных противников посеять раздор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/putin-zayavil-chto-protivniki-rossii-natseleny-na-razobschenie-strany-1043234768.html

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