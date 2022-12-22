https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/sotsposobiya-v-sukhume-uvelichat-v-2023-godu-1043253274.html

Соцпособия в Сухуме увеличат в 2023 году

Соцпособия в Сухуме увеличат в 2023 году

Увеличение пособий связано с тем, что городской бюджет 2022 года был выполнен с профицитом, из-за чего бюджет следующего года вырос до 1,5 миллиарда рублей. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Депутаты Сухумского горсобрания приняли решение об увеличении социальных пособий на 50%, сообщает пресс-служба администрации города."С учетом тех результатов, которые есть? и с учетом перспектив, можем планировать такие показатели. Может суммы не такие внушительные на каждого, но в общем собирается немалая сумма", – сказал глава администрации города Беслан Эшба.Согласно решению, в 2023 году увеличат пособия для следующих категорий жителей:Ранее в интервью радио Sputnik глава горсобрания Дмитрий Осия рассказал, что в 2022 году благодаря эффективной работе налоговой службы, бюджет Сухума был выполнен с профицитом. Это позволило принять увеличить бюджет на 2023 год, его доходную часть установили в сумме до 1,42 миллиарда рублей, расходную - 1,53 миллиарда. Прогнозируется рост собственных доходов города почти на 207 миллионов рублей за счет роста основных доходов - налога на прибыль, подоходного налога и акциза и в связи с мерами по мобилизации доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/bolee-25-milliona-rubley-vydelili-v-sukhume-na-edinovremennye-posobiya-1043250645.html

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