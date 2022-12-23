https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/kultura-i-obrazovanie-v-sovetskoy-abkhazii-zavershilsya--proekt-k-100-letiyu-sozdaniya-sssr-1043266800.html

Культура и образование в советской Абхазии: завершился проект к 100-летию создания СССР

Культура и образование в советской Абхазии: завершился проект к 100-летию создания СССР

В пресс-центре Sputnik завершилась серия круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии", которую агентство проводит... 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T15:08+0300

2022-12-23T15:08+0300

2022-12-23T15:36+0300

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Темой третьей встречи стало социальное обеспечение, культура и образование во ujls советской Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikРазвитие культуры и образованиеПодводя итоги, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа сказал, что серия круглых столов была направлена на то, чтобы помочь обществу лучше осознать себя, для этого исторический подход - один из важнейших аспектов.Советский и досоветский опыт показывает, что когда народ оказывается в сложной ситуации, большую роль играет руководящая элита, отметил Дамениа."Народ сам по себе, к великому сожалению, не может решать свои внутренние проблемы, какая-то структура должна быть, и это скорее всего элита, которая правит этим народом", - сказал ученый.Участие в обсуждении по видеосвязи принял профессор финансового университета при правительстве России, начальник Департамента актуальных расчетов и стратегического планирования пенсионного фонда России Аркадий Соловьев.Он рассказал о пенсионном обеспечении в годы советской власти."Пенсионная система Советского Союза была и остается лучшим образцом государственного пенсионного обеспечения. Это общепризнано и в мировой науке, я это говорю не от себя лично и не в порядке оправдания нашего прошлого. Уровень пенсионного обеспечения был адекватен уровню экономики. Старость не была постыдным периодом жизни человека, как это сейчас и никого ущемления прав в Советском Союзе не было ни в каком формате", - сказал ученый.Вопрос пенсионного обеспечения во времена СССР сейчас носит актуальный характер, так как капитализм и его ценности изживают свой исторический период, считает Соловьев."Человек при капитализме стал товаром на рынке труда и только на рынке труда он мог реализовать свой товарный потенциал. Пенсия в капиталистическом формате формировалась исходя из товарной стоимости каждого человека", - говорит он.Аркадий Соловьев уверен, что в капиталистическом обществе человек не может обеспечить себе достойную пенсию к старости."Нужно строить пенсионную систему основанную на базовом уровне материального и духовного потребления, которая наша система не предусматривает", - заметил ученый.В продолжение круглого стола старший научный сотрудник ЦСИ Иллона Мирцхулава рассказала о том, какой социальный и культурный слой нарастила Абхазия в годы СССР.Среднемесячная зарплата рабочих и служащих на начало 50-х годов составляла 56 рублей, а к концу 80-х достигла 156 рублей, добавила Мирцхулава."С 1942 года происходит рост численности врачей всех специальностей, которые к 1950 году составили 664 человека, а к середине 80-х этот показатель возрос в три раза. Число больничных учреждений до 1960 года составляло 66 единиц, к концу 80-х годов, к сожалению, сокращается до 46", - говорит она.Также Мирцхулава сказала, что в 60-е годы начинается активная фаза жилищного строительства. Значимым событием в истории советской Абхазии стало формирование системы просвещения и образования. К середине 30-х годов было осуществлено всеобщее начальное образование.С 1922 года по 1960 год в Абхазии произошел восьмикратный рост учащихся и 12-кратный рост учителей. В 1932 году был создан Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, а в 1979 году он был преобразован в Абхазский государственный университет."На базе Абхазского научного общества и Академии Абхазского языка и литературы в 1930 году создается Абхазский институт языка и истории. В этот период стали функционировать и другие научные учреждения", - сказала она.В годы советской власти был создан абхазский профессиональный театр, открылись музыкальное училище, художественная школа, постоянно увеличивалась сеть культурно-просветительских учреждений. Кроме того возрождается национальная печать, Абхазский госмузей стал пополняться новыми экспонатами.Директор Института педагогики Министерства просвещения и языковой политики Ирина Куакуаскир сказала, что система образования, которое было в Советском Союзе, это то наследие, к которому научное сообщество и сегодня привязано эмоционально и ментально.С установлением советской власти в Абхазии был создан Наркомпрос, первым руководителем которого стал писатель Самсон Чанба, который был ярким представителем педагогического общества. К работе в новом органе были привлечены такие выдающиеся люди как - Дмитрий Гулиа, Симон Басария, Кондрат Дзидзария и многие другие.В советское время начался процесс создания национальных учебников, что послужило развитию образования в республике, сказала она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/ekonomika-sovetskoy-abkhazii-v-sputnik-prodolzhilsya-proekt-k-stoletiyu-obrazovaniya-sssr-1043155911.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/abkhaziya-i-sovetskiy-period-v-sputnik-proshel-kruglyy-stol-k-stoletiyu-sssr-1043054121.html

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