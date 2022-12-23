Культура и образование в советской Абхазии: завершился проект к 100-летию создания СССР
15:08 23.12.2022 (обновлено: 15:36 23.12.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Круглый стол "Культура Абхазии в период СССР"
© Sputnik / Марианна Кубрава
В пресс-центре Sputnik завершилась серия круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии", которую агентство проводит совместно с Центром социально-экономических исследований.
Темой третьей встречи стало социальное обеспечение, культура и образование во ujls советской Абхазии.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Развитие культуры и образование
Подводя итоги, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа сказал, что серия круглых столов была направлена на то, чтобы помочь обществу лучше осознать себя, для этого исторический подход - один из важнейших аспектов.
"Потому что не оглядываясь назад, оценить текущий момент вряд ли возможно, тем более прогнозировать будущее. Что касается темы, которую мы подняли, она лишний раз показал, что нас очень мало, но это не значит, что мы не можем быть самодостаточными, не можем решать какие-то проблемы, которые стоят перед нами", - подчеркнул он.
Советский и досоветский опыт показывает, что когда народ оказывается в сложной ситуации, большую роль играет руководящая элита, отметил Дамениа.
"Народ сам по себе, к великому сожалению, не может решать свои внутренние проблемы, какая-то структура должна быть, и это скорее всего элита, которая правит этим народом", - сказал ученый.
Участие в обсуждении по видеосвязи принял профессор финансового университета при правительстве России, начальник Департамента актуальных расчетов и стратегического планирования пенсионного фонда России Аркадий Соловьев.
Он рассказал о пенсионном обеспечении в годы советской власти.
"Пенсионная система Советского Союза была и остается лучшим образцом государственного пенсионного обеспечения. Это общепризнано и в мировой науке, я это говорю не от себя лично и не в порядке оправдания нашего прошлого. Уровень пенсионного обеспечения был адекватен уровню экономики. Старость не была постыдным периодом жизни человека, как это сейчас и никого ущемления прав в Советском Союзе не было ни в каком формате", - сказал ученый.
Вопрос пенсионного обеспечения во времена СССР сейчас носит актуальный характер, так как капитализм и его ценности изживают свой исторический период, считает Соловьев.
"Человек при капитализме стал товаром на рынке труда и только на рынке труда он мог реализовать свой товарный потенциал. Пенсия в капиталистическом формате формировалась исходя из товарной стоимости каждого человека", - говорит он.
Аркадий Соловьев уверен, что в капиталистическом обществе человек не может обеспечить себе достойную пенсию к старости.
"Нужно строить пенсионную систему основанную на базовом уровне материального и духовного потребления, которая наша система не предусматривает", - заметил ученый.
В продолжение круглого стола старший научный сотрудник ЦСИ Иллона Мирцхулава рассказала о том, какой социальный и культурный слой нарастила Абхазия в годы СССР.
"Численность населения Абхазии с 20-х по 80-е годы с 20-летними периодами увеличивалась и к началу 90-года достигла 535 тысяч человек. Причем в 20-е годы происходил рост численности сельского населения Абхазии, соотношение городского и сельского населения составляло 15 и 85% соответственно. К началу 90-х годов этот разрыв сокращается и достигает 48 и 52%", - привела она цифры.
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих на начало 50-х годов составляла 56 рублей, а к концу 80-х достигла 156 рублей, добавила Мирцхулава.
"С 1942 года происходит рост численности врачей всех специальностей, которые к 1950 году составили 664 человека, а к середине 80-х этот показатель возрос в три раза. Число больничных учреждений до 1960 года составляло 66 единиц, к концу 80-х годов, к сожалению, сокращается до 46", - говорит она.
Также Мирцхулава сказала, что в 60-е годы начинается активная фаза жилищного строительства. Значимым событием в истории советской Абхазии стало формирование системы просвещения и образования. К середине 30-х годов было осуществлено всеобщее начальное образование.
С 1922 года по 1960 год в Абхазии произошел восьмикратный рост учащихся и 12-кратный рост учителей. В 1932 году был создан Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, а в 1979 году он был преобразован в Абхазский государственный университет.
"На базе Абхазского научного общества и Академии Абхазского языка и литературы в 1930 году создается Абхазский институт языка и истории. В этот период стали функционировать и другие научные учреждения", - сказала она.
В годы советской власти был создан абхазский профессиональный театр, открылись музыкальное училище, художественная школа, постоянно увеличивалась сеть культурно-просветительских учреждений. Кроме того возрождается национальная печать, Абхазский госмузей стал пополняться новыми экспонатами.
Директор Института педагогики Министерства просвещения и языковой политики Ирина Куакуаскир сказала, что система образования, которое было в Советском Союзе, это то наследие, к которому научное сообщество и сегодня привязано эмоционально и ментально.
"Мы все время обращаемся к этому опыту и очень часто в научных беседах мы возвращаемся и берем силы и знания от советского прошлого. Установление советской власти в Абхазии трактуется как восстановление абхазский государственности, которая была утеряна в 1810 году в момент присоединения к Российской империи. Строительство нового государства связано с сохранением многих его аспектов в том числе просветительская работа", - отметила она.
С установлением советской власти в Абхазии был создан Наркомпрос, первым руководителем которого стал писатель Самсон Чанба, который был ярким представителем педагогического общества. К работе в новом органе были привлечены такие выдающиеся люди как - Дмитрий Гулиа, Симон Басария, Кондрат Дзидзария и многие другие.
В советское время начался процесс создания национальных учебников, что послужило развитию образования в республике, сказала она.