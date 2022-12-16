https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/ekonomika-sovetskoy-abkhazii-v-sputnik-prodolzhilsya-proekt-k-stoletiyu-obrazovaniya-sssr-1043155911.html

Экономика советской Абхазии: в Sputnik продолжился проект к столетию образования СССР

Экономика советской Абхазии: в Sputnik продолжился проект к столетию образования СССР

В пресс-центре Sputnik продолжилась серия круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии", которую агентство проводит... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T14:14+0300

2022-12-16T14:14+0300

2022-12-16T14:44+0300

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Темой второй встречи, в которой приняли участие ведущие экономисты Абхазии и России, стала экономика Абхазии в советский период.Бадрак Авидзба, SputnikДвижущая сила экономикиОб экономических показателях Абхазии в советский период и о том, какие отрасли были движущей силой, присутствующим рассказала заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа."После Октябрьской революции в 1918 году грузинские меньшевики оккупировали Абхазию, и экономика пришла в полный упадок. Из 14 тысяч гектаров табачных плантаций осталось только 44 гектара, из 10 лесопильных заводов работал только один – кодорский, и то с перебоями", – рассказала Шат-ипа.Однако с установлением советской власти, во время первого двадцатилетия проводилась масштабная работа по освоению природных ресурсов – в сельском хозяйстве шла коллективизация. К 1937 году процесс коллективизации достиг отметки в 74% всех хозяйств. Также шла закладка новых для Абхазии культур в промышленных масштабах – чая, цитрусовых, тунга."За 20 лет посевные площади увеличились на 50%, производство кукурузы удвоилось, собирали по пять-шесть тысяч тонн чайного листа и цитрусовых плодов. В промышленности были построены 30 крупных государственных промышленных предприятий – это Сухумский консервный завод, Литейно-механический завод, Табачная фабрика, шахты, Ткуарчалская ГРЭС", – рассказала Шат-ипа.В результате индустриализации, которая шла усиленными темпами, перед Великой Отечественной войной удельный вес промышленной продукции составил 36% против 3%, которые были в 1921 году."С 1945 года начинается большой этап успешного развития экономики, где выполнение каждой пятилетки было рывком. Продолжилось строительство промышленных предприятий, с 1945 по 1990-е годы было построено еще до 80 крупных заводов", – сказала Шат-ипа.Плановая экономика и современные реалииДиректор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа в свою очередь рассказал об особенностях плановой экономики советского периода и о том, что можно было бы внедрить в существующую экономическую систему, опираясь на опыт времен СССР."Идея планирования как таковая возникла в западных странах в 20-х годах ХХ века. Сама система планирования в советском периоде была объектом дискуссии среди научной общественности. Противостояли две точки зрения. Первая - это диктат плана, то есть, централизованное, командно-административное направление, которое в итоге победило. Ему противостояла другая концепция, которая выражала совмещение интересов государства и частного предпринимательства путем внедрения элементов со стороны государственного планирования, так называемого государственного индикативного планирования", – пояснил он.По его мнению, развитию современной экономики Абхазии с учетом опыта, в том числе советского периода, может способствовать создание государственно-частного партнерства."У нас, к сожалению, много говорят об этом, но мало делается в стране. Давно необходимо разработать закон о государственно-частном партнерстве. В законе об инвестиционной деятельности это прописано, можно создать и отдельный закон. Государство должно участвовать в промышленном, производственном, перерабатывающем секторах, где требуются крупные вложения", – считает он.Научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о вкладе туристической отрасли в экономику советской Абхазии, отметив, что основной рывок в этом плане начался после тесного сотрудничества республики с Россией, и развитие отрасли пришлось как раз на советский период. Говоря в целом об экономике страны, она обратила внимание на обстоятельство, которое ей может угрожать."Когда мы говорим о привлечении инвестиций в те или иные отрасли, мы должны понимать, что у нас несовершенное антимонопольное законодательство. Можно сказать, что оно у нас отсутствует, и это большая проблема. С течением времени мы начинаем наблюдать сговоры и возникновение олигополий в некоторых отраслях. Это не очень хорошо будет сказываться на экономическом положении народа. Если несколько инвесторов входят в сговор между собой и диктуют тарифы в какой-либо отрасли, то в первую очередь от этого будет страдать население", – сказала она.Поэтому Цушба считает, что прежде чем говорить о совершенстве инвестиционного законодательства, нужно обратить внимание на отсутствие антимонопольных законов. Также в круглом столе приняла онлайн-участие и российский экономист Елена Ведута. Она подчеркнула, что выходом из экономического кризиса, который наблюдается в России и на постсоветском пространстве, сейчас может послужить в том числе экономический опыт советского периода.

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