https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/imuschestvo-aviagorodka-sukhumskogo-aeroporta-peredano-gulrypshskomu-rayonu-1043354764.html
Имущество авиагородка сухумского аэропорта передано Гулрыпшскому району
Имущество авиагородка сухумского аэропорта передано Гулрыпшскому району
После планируемой реконструкции абхазский аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T19:08+0300
2022-12-27T19:08+0300
2022-12-27T19:08+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухумский аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e54f3efb1e5a2adfad37e3efa544311e.jpg
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял решение о передаче Гулрыпшскому району движимого и недвижимого имущества авиагородка, относящегося к аэропорту имени Владислава Ардзинба."Рабочая группа провела определенную работу. Список жилого и нежилого имущества прилагается к проекту - это детские сады, жилые дома, многоквартирные дома, магазины, все строения, которые на сегодняшний день есть в авиагородке. Если вы одобрите, мы все это по описи передадим в администрацию Гулрыпшского района", - сказал председатель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава.Он подчеркнул, что решение о передаче объектов необходимо для того, чтобы освободить инвестора от серьезной нагрузки в виде поддержания социального блока."Поэтому это, естественно, переходит к администрации, и территория также переходит к администрации. Там достаточно много земли, все эти моменты надо учитывать", - подчеркнул глава Госкомимущества.Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что Госкомимущество провело большую работу. "Когда аэропорт заработает, а он заработает, тогда будет понятно, какое будет развитие. Естественно будет персонал, персоналу где-то надо жить, и нужно будет все, что с этим связано - и детский сад, и школа, и торговые объекты, но все это будет завтра. Пока, с правовой точки зрения, этот документ важен и нужен", - сказал Анкваб.Премьер-министр отметил важность безукоризненного оформления документов, так как в противном случае он не пройдет экспертизу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/plan-razvitiya-sukhumskogo-aeroporta-prezentovali-v-administratsii-prezidenta-abkhazii--1043218915.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e49ec4c3141d58353b7b50403b05df44.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
Имущество авиагородка сухумского аэропорта передано Гулрыпшскому району
После планируемой реконструкции абхазский аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял решение о передаче Гулрыпшскому району движимого и недвижимого имущества авиагородка, относящегося к аэропорту имени Владислава Ардзинба.
Передача стала одной из мер в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.
"Рабочая группа провела определенную работу. Список жилого и нежилого имущества прилагается к проекту - это детские сады, жилые дома, многоквартирные дома, магазины, все строения, которые на сегодняшний день есть в авиагородке. Если вы одобрите, мы все это по описи передадим в администрацию Гулрыпшского района", - сказал председатель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава.
Он подчеркнул, что решение о передаче объектов необходимо для того, чтобы освободить инвестора от серьезной нагрузки в виде поддержания социального блока.
"Поэтому это, естественно, переходит к администрации, и территория также переходит к администрации. Там достаточно много земли, все эти моменты надо учитывать", - подчеркнул глава Госкомимущества.
Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что Госкомимущество провело большую работу.
"Когда аэропорт заработает, а он заработает, тогда будет понятно, какое будет развитие. Естественно будет персонал, персоналу где-то надо жить, и нужно будет все, что с этим связано - и детский сад, и школа, и торговые объекты, но все это будет завтра. Пока, с правовой точки зрения, этот документ важен и нужен", - сказал Анкваб.
Премьер-министр отметил важность безукоризненного оформления документов, так как в противном случае он не пройдет экспертизу.