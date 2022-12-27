https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/imuschestvo-aviagorodka-sukhumskogo-aeroporta-peredano-gulrypshskomu-rayonu-1043354764.html

Имущество авиагородка сухумского аэропорта передано Гулрыпшскому району

Имущество авиагородка сухумского аэропорта передано Гулрыпшскому району

После планируемой реконструкции абхазский аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T19:08+0300

2022-12-27T19:08+0300

2022-12-27T19:08+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял решение о передаче Гулрыпшскому району движимого и недвижимого имущества авиагородка, относящегося к аэропорту имени Владислава Ардзинба."Рабочая группа провела определенную работу. Список жилого и нежилого имущества прилагается к проекту - это детские сады, жилые дома, многоквартирные дома, магазины, все строения, которые на сегодняшний день есть в авиагородке. Если вы одобрите, мы все это по описи передадим в администрацию Гулрыпшского района", - сказал председатель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава.Он подчеркнул, что решение о передаче объектов необходимо для того, чтобы освободить инвестора от серьезной нагрузки в виде поддержания социального блока."Поэтому это, естественно, переходит к администрации, и территория также переходит к администрации. Там достаточно много земли, все эти моменты надо учитывать", - подчеркнул глава Госкомимущества.Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что Госкомимущество провело большую работу. "Когда аэропорт заработает, а он заработает, тогда будет понятно, какое будет развитие. Естественно будет персонал, персоналу где-то надо жить, и нужно будет все, что с этим связано - и детский сад, и школа, и торговые объекты, но все это будет завтра. Пока, с правовой точки зрения, этот документ важен и нужен", - сказал Анкваб.Премьер-министр отметил важность безукоризненного оформления документов, так как в противном случае он не пройдет экспертизу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/plan-razvitiya-sukhumskogo-aeroporta-prezentovali-v-administratsii-prezidenta-abkhazii--1043218915.html

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