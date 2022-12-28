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Российская таможня рассказала о причине скопления грузовиков на границе с Абхазией
Российская таможня рассказала о причине скопления грузовиков на границе с Абхазией
Абхазия экспортирует большое количество фруктов в Россию – только с начала октября из республики было вывезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа... 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T11:15+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Причиной скопления транспорта на российско-абхазской границе стало большое количестве грузовых машин с цитрусовой и другой плодоовощной продукцией, массово ввозимой в Россию в пиковый период в преддверии новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.Кроме того, пресс-служба сообщает, что для работы на пропускном пункте были прикомандированы сотрудники из других таможен и постов Краснодарского края."Из-за массового ввоза наблюдается большой поток транспортных средств. Всего с начала октября ввезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа, 90 тонн хурмы. Сейчас начался массовый ввоз апельсинов, ввезено уже порядка 100 тонн, лимонов – 400 тонн", – говорится в сообщении.В ведомстве также рассказали, что полная выгрузка товара таможенниками не производится."Если на мониторе выявляются посторонние вложения или товар попадает под подозрение, производится более углубленный досмотр с выгрузкой. В фурах с мандаринами в прошлые года выявляли ящики с вином, большие партии табачной продукции и другие посторонние товары, которые пытались провезти в обход таможенного законодательства", – подчеркнули в ведомстве.С целью быстрого таможенного осмотра транспортных средств без выгрузки товара работает МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс). Всего с октября из Абхазии в Россию ввезено порядка 27 тысяч тонн плодоовощной продукции.
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абхазия, новости, государственная граница, россия
абхазия, новости, государственная граница, россия
Российская таможня рассказала о причине скопления грузовиков на границе с Абхазией
11:15 28.12.2022 (обновлено: 11:42 28.12.2022)
Абхазия экспортирует большое количество фруктов в Россию – только с начала октября из республики было вывезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа, 90 тонн хурмы.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Причиной скопления транспорта на российско-абхазской границе стало большое количестве грузовых машин с цитрусовой и другой плодоовощной продукцией, массово ввозимой в Россию в пиковый период в преддверии новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.
"Нагрузка на таможенный пост МАПП "Адлер" превышает проектную мощность в несколько раз. В сутки границу пересекает до 600 транспортных средств, за последние сутки было оформлено до 1,5 тысячи тонн мандаринов. Пост работает в усиленном режиме, круглосуточно, таможенный контроль проводится максимально оперативно, в приоритетном порядке", – отметили в ведомстве.
Кроме того, пресс-служба сообщает, что для работы на пропускном пункте были прикомандированы сотрудники из других таможен и постов Краснодарского края.
"Из-за массового ввоза наблюдается большой поток транспортных средств. Всего с начала октября ввезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа, 90 тонн хурмы. Сейчас начался массовый ввоз апельсинов, ввезено уже порядка 100 тонн, лимонов – 400 тонн", – говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что полная выгрузка товара таможенниками не производится.
"Если на мониторе выявляются посторонние вложения или товар попадает под подозрение, производится более углубленный досмотр с выгрузкой. В фурах с мандаринами в прошлые года выявляли ящики с вином, большие партии табачной продукции и другие посторонние товары, которые пытались провезти в обход таможенного законодательства", – подчеркнули в ведомстве.
С целью быстрого таможенного осмотра транспортных средств без выгрузки товара работает МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс).
Всего с октября из Абхазии в Россию ввезено порядка 27 тысяч тонн плодоовощной продукции.