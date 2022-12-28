https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/rossiyskaya-tamozhnya-rasskazala-o-prichine-skopleniya-gruzovikov-na-granitse-s-abkhaziey-1043366352.html

Российская таможня рассказала о причине скопления грузовиков на границе с Абхазией

Российская таможня рассказала о причине скопления грузовиков на границе с Абхазией

Абхазия экспортирует большое количество фруктов в Россию – только с начала октября из республики было вывезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T11:15+0300

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Причиной скопления транспорта на российско-абхазской границе стало большое количестве грузовых машин с цитрусовой и другой плодоовощной продукцией, массово ввозимой в Россию в пиковый период в преддверии новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.Кроме того, пресс-служба сообщает, что для работы на пропускном пункте были прикомандированы сотрудники из других таможен и постов Краснодарского края."Из-за массового ввоза наблюдается большой поток транспортных средств. Всего с начала октября ввезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа, 90 тонн хурмы. Сейчас начался массовый ввоз апельсинов, ввезено уже порядка 100 тонн, лимонов – 400 тонн", – говорится в сообщении.В ведомстве также рассказали, что полная выгрузка товара таможенниками не производится."Если на мониторе выявляются посторонние вложения или товар попадает под подозрение, производится более углубленный досмотр с выгрузкой. В фурах с мандаринами в прошлые года выявляли ящики с вином, большие партии табачной продукции и другие посторонние товары, которые пытались провезти в обход таможенного законодательства", – подчеркнули в ведомстве.С целью быстрого таможенного осмотра транспортных средств без выгрузки товара работает МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс). Всего с октября из Абхазии в Россию ввезено порядка 27 тысяч тонн плодоовощной продукции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/chislo-administrativnykh-pravonarusheniy-na-granitse-rossii-i-abkhzazii-vozroslo-1042602846.html

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