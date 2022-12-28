https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/rossiyskie-voyska-unichtozhili-artilleriyskie-sistemy-vsu-iz-kotorykh-obstrelivali-donetsk-1043376577.html
Российские войска уничтожили артиллерийские системы ВСУ, из которых обстреливали Донецк
Российские войска уничтожили артиллерийские системы ВСУ, из которых обстреливали Донецк
Обстрелы жилых кварталов Донецка велись из артиллерийских орудий американского и немецкого производства. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T16:20+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили на огневых позициях две артиллерийские системы М77 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также в районе Северска уничтожены три боевые машины РСЗО "Град", в районе Петропавловки, Берестового и Чернобаевки уничтожены три гаубицы "Мста-Б", а в районе Георгиевки и Марьинки - гаубицы Д-20 и Д-30.Ведомство сообщает, что ракетными войсками и артиллерией России за сутки были поражены пять пунктов управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах, а также склад с вооружением и военной техникой в Запорожской области.На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25 воздушно-десантной, 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103 бригады тербороны. За сутки на этом направлении уничтожено более 170 солдат противника, два бронетранспортера и четыре пикапа.На Донецком направлении в результате активных действий российских войск на сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении поражение нанесено подразделениям 72 механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников. На этом направлении уничтожено более 70 бойцов ВСУ и группа диверсантов, действовавшая в направлении Владимировки, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/vsu-konchayutsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-brosayut-inostrantsev-1043360331.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-tri-ukrainskikh-bespilotnika-1043349828.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили артиллерийские системы ВСУ, из которых обстреливали Донецк
Обстрелы жилых кварталов Донецка велись из артиллерийских орудий американского и немецкого производства.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik.
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили на огневых позициях две артиллерийские системы М77 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Также в районе Северска уничтожены три боевые машины РСЗО "Град", в районе Петропавловки, Берестового и Чернобаевки уничтожены три гаубицы "Мста-Б", а в районе Георгиевки и Марьинки - гаубицы Д-20 и Д-30.
Ведомство сообщает, что ракетными войсками и артиллерией России за сутки были поражены пять пунктов управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах, а также склад с вооружением и военной техникой в Запорожской области.
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25 воздушно-десантной, 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103 бригады тербороны. За сутки на этом направлении уничтожено более 170 солдат противника, два бронетранспортера и четыре пикапа.
На Донецком направлении в результате активных действий российских войск на сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении поражение нанесено подразделениям 72 механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников. На этом направлении уничтожено более 70 бойцов ВСУ и группа диверсантов, действовавшая в направлении Владимировки, пять боевых бронированных машин и два пикапа.