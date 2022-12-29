https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/itogi-s-plyusom-kak-proshel-2022-god-dlya-gulrypshskogo-rayona-1043317833.html

Итоги с плюсом: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района

Итоги с плюсом: как прошел 2022 год для Гулрыпшского района

В 2022 году в Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы были отремонтированы дороги, насосная станция, строился полигон для твердых бытовых отходов. Район... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T16:55+0300

2022-12-29T16:55+0300

2022-12-29T17:32+0300

гулрыпшский район

в абхазии

абхазия

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О том, как завершился 2022 год для Гулрыпшского района, с какими проблемами столкнулись, и как их решили, рассказал в эфире радио Sputnik глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.SputnikВ рамках Инвестпрограммы 2020-2022 годов в Гулрыпшском районе было запланировано 25 проектов на общую сумму 395 миллионов рублей.Один из крупных объектов – полигон твердых бытовых отходов, который находится на стадии завершения. К 2022 году в районе завершили ремонт 14 автомобильных дорог. Отремонтировали и главную насосную станцию. Теперь жители Гулрыпша бесперебойно получают чистую питьевую воду.2022 год стал финансово успешным для Гулрыпшского района. Бюджет, по итогам 11 месяцев, выполняется с профицитом на 12-15 %, что дает в следующем году свободные 12-13 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря качественной работе налоговой службы. По словам главы района Аслана Барателия, был выявлен ряд объектов, которые уклонялись от уплаты налогов.Бюджет 2023 года особо не отличается от 2022-го. На 2,5% уменьшаются дотации из республиканского бюджета. По словам Барателия, район постепенно сокращает дотации, так как с 2020 года наблюдается рост собственных доходов на 56 миллионов рублей.В 2023 году в районе рассчитывают и на новые источники доходов. Так, например, в Гулрыпше планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более восьми миллиардов рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Ожидается, что в порту будет более 500 рабочих мест."Пока что мы вместе с инвестором ни разу не отклонились от графика. Порт должны ввести в эксплуатацию в течение двух лет. Как только начнутся работы по строительству порта, уже пойдут поступления в бюджет района", – отметил Барателия.От сельского хозяйства к туризмуГулрыпш традиционно считался сельскохозяйственным районом. Однако отрасль приходит в упадок, жители постепенно переориентируются на туризм.Еще до Отечественной войны народа Абхазии здесь было 18 туробъектов. Сейчас же в районе всего два небольших дома отдыха. В 2022 году был приватизирован один из самых крупных советских санаториев "Агудзера" с общим номерным фондом 1500 койко-мест.В последние годы Кодорское ущелье становится все популярнее среди туристов. Однако для развития этого направления необходима дорога. Аслан Барателия выразил надежду, что до 2025 года до Цебельды будет сделана дорога."Те, кто приезжает сегодня, – энтузиасты, молодые ребята. А вот пожилым или семьям с детьми подняться туда архисложно. Когда мы создадим необходимые условия, Кодорское ущелье будет пользоваться успехом среди туристов", – добавил Барателия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/glavnyy-chetverg-barateliya-ob-itogakh-goda-gulrypshskogo-rayona--1043312806.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mesto-dlya-otkhodov-stroitelstvo-novogo-musornogo-poligona-v-gulrypshskom-rayone-1038757180.html

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