https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/svatovo-i-kremennaya-stsilla-i-kharibda-vsu-1043403764.html

Сватово и Кременная: "Сцилла и Харибда" ВСУ

Сватово и Кременная: "Сцилла и Харибда" ВСУ

Для мобилизации украинского общества (резервистов) и новых поставок западного оружия Киеву в канун Нового года необходимы хоть какие-то оптимистичные новости с... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T20:50+0300

2022-12-29T20:50+0300

2022-12-29T20:50+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательОднако любая попытка контрнаступления украинских войск в зоне СВО становится для них Сциллой и Харибдой. Стратегическое доминирование ВС России в противостоянии с Западом и его марионетками на Украинском ТВД – безусловно, очевидно и необратимо.С линии боевого соприкосновения в ЛНР сегодня сообщили, что Генштаб ВСУ проверяет войска на передовой перед планируемым контрнаступлением на Кременную сразу с трех направлений – северо-запада, запада и юго-запада. Накануне ВС России выбили противника из лесополос в районе Кременной, расширили плацдарм для дальнейших наступательных действий.Генштаб ВСУ формирует запасные ударные группировки на Купянском и Краснолиманском направлениях. Разведывательные беспилотники ВС России, как правило, обнаруживают районы сосредоточения и боевые порядки противника на расстоянии до 12 км (круглосуточно), после чего подразделения ВСУ "накрываются" огнем артиллерии (разведывательно-ударный контур). Украинские тактические ракеты надежно перехватываются российскими расчетами войсковой ПВО. В боях местного значения обескровленные части ВСУ объективно не способны развить успех на 30-километровом отрезке "фронта" между Сватово и Кременной. Российские войска постоянно получают пополнение живой силы, новые единицы боевой техники. По данным СМИ, в зону СВО в декабре с "Уралвагонзавода" прибыли около 200 танков Т-90М "Прорыв", оснащенных системой интеллектуальной защиты от американских ПТРК Javelin. Традиционно танки играют решающую роль в наступательных операциях.Возвращение в суровую реальностьНаиболее горячим участком остается Артемовск (Бахмут), где потери ВСУ от артиллерийских ударов в 30 раз превышают потери ВС РФ. И предновогодний медиа-визит на западную окраину Артемовска 28 декабря главного украинского разведчика Кирилла Буданова на передовой ничего не изменит, более 100 тысяч погибших военнослужащих ВСУ не воскресит. По мнению Буданова, боевые действия на Украинском ТВД зашли в тупик, Киев с нетерпением "ждет новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия". Неизбежное возвращение покалеченных военных марионеток США в реальность станет во всех смыслах болезненным.Сегодня предотвращена попытка прорыва украинских подразделений в районе села Торское. Близ населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника. Российские войска наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по военным объектам – на всю глубину оперативного тыла противника.Невзирая на негативные прогнозы стратегов ВСУ и НАТО, ракеты у России не кончаются. По официальной информации из Киева, утром 29 декабря на Украину "прилетели" 120 российских ракет воздушного и морского базирования. Представители командования ВСУ заявили, что было выпущено около 69 ракет, из которых 54 перехвачены системами ПВО страны. С арифметикой и ПВО на Украине давно не дружат. Как бы то ни было, поражены объекты ВСУ и критической (энергетической) инфраструктуры в Киеве, Одессе, Николаеве, Виннице, Сумах, Харькове, Львове, Житомире, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Хмельницком, прилегающих к ним областях, а также в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье. В Киеве и Одессе зафиксированы попадания в украинские комплексы ПВО. Остановлено движение на некоторых участках украинских железных дорог и метро, обесточено железнодорожное сообщение в Полтавской и Днепропетровской областях.Безнаказанно ударить Россию чужими или своими руками у Пентагона и НАТО не получится. Мир возможен только на справедливых условиях Москвы. В Кремле подчеркнули: ""Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий… с вхождением в состав России четырех новых регионов".Известный на Западе военный аналитик, экс-разведчик Армии США Скотт Риттер ранее отметил, что действия Вашингтона имеют целью максимальный ущерб Москве, а не помощь марионеточному киевскому режиму. США реализуют план борьбы с Россией "до последнего украинца", и Киев не сможет победить: "Американская политика по Украине – не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть".При этом журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель не снимает и личной ответственности с "кровавого диктатора" Владимира Зеленского: "По масштабу кровопролития он, возможно, догнал Кагаме (президента Руанды с 2000 года, проводника интересов США Поля). Зеленский продолжает то, что националистические и фашистские путчисты, захватившие власть в Киеве, делают с 2014 года, – обстреливает с помощью артиллерии жилые районы восточной Украины".Глобальным приоритетом Запада на 2023 год остается поражение России. Поэтому Новый год в зоне СВО обещает быть горячим и сложным.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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