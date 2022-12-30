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Более 390 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за 2022 год
Более 390 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за 2022 год
Новоафонская пещера в период новогодних праздников будет работать без выходных с 1 по 8 января. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T19:42+0300
2022-12-30T19:42+0300
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Новоафонскую пещеру посетило 392 836 человек с 1 января по 28 декабря 2022 года, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр."2021 год вообще не стоит сравнивать с другими годами. Это было время, когда весь мир был закрыт. Абхазия, можно сказать, была одной из первых среди открывших свои границы. В связи с этим посещаемость была высокой", – отметил Смыр.По его словам, в 2022 году Новоафонская пещера заработала от продажи билетов почти 268,3 тысячи рублей с учетом повышения стоимости билетов с 500 до 700 рублей в мае. Годом ранее выручка объекта составила 214,7 тысячи рублей.Пиковые показатели по традиции выпали на летний период. В июне пещеру посетило 45 422 человека, в июле – 98 982, в августе – 101 675 человек.Впереди новогодние праздничные выходные. По самым оптимистичным прогнозам Смыр, с 1 по 10 января полюбоваться подземными красотами Нового Афона могут от восьми до девяти тысяч человек. В тот же период 2021 года в пещере побывало 10 700 человек. Работать Новоафонская пещера без выходных будет с 31 декабря по 8 января с 10:00 до 18:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-budut-pomogat-tkuarchalu-i-ochamchyre-1040439292.html
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Более 390 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за 2022 год
19:42 30.12.2022 (обновлено: 20:38 30.12.2022)
Новоафонская пещера в период новогодних праздников будет работать без выходных с 1 по 8 января.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Новоафонскую пещеру посетило 392 836 человек с 1 января по 28 декабря 2022 года, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.
Он уточнил, что за аналогичный период 2021 года в пещере побывало почти на 36 тысяч человек больше. Смыр объясняет это тем, что из-за пандемии коронавируса границы между странами были закрыты, и Абхазия была одной из немногих стран, принимавших туристов в тот период.
"2021 год вообще не стоит сравнивать с другими годами. Это было время, когда весь мир был закрыт. Абхазия, можно сказать, была одной из первых среди открывших свои границы. В связи с этим посещаемость была высокой", – отметил Смыр.
По его словам, в 2022 году Новоафонская пещера заработала от продажи билетов почти 268,3 тысячи рублей с учетом повышения стоимости билетов с 500 до 700 рублей в мае. Годом ранее выручка объекта составила 214,7 тысячи рублей.
Пиковые показатели по традиции выпали на летний период. В июне пещеру посетило 45 422 человека, в июле – 98 982, в августе – 101 675 человек.
Впереди новогодние праздничные выходные. По самым оптимистичным прогнозам Смыр, с 1 по 10 января полюбоваться подземными красотами Нового Афона могут от восьми до девяти тысяч человек. В тот же период 2021 года в пещере побывало 10 700 человек.
Работать Новоафонская пещера без выходных будет с 31 декабря по 8 января с 10:00 до 18:00.