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Более 390 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за 2022 год

Более 390 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за 2022 год

Новоафонская пещера в период новогодних праздников будет работать без выходных с 1 по 8 января. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T19:42+0300

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2022-12-30T20:38+0300

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Новоафонскую пещеру посетило 392 836 человек с 1 января по 28 декабря 2022 года, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр."2021 год вообще не стоит сравнивать с другими годами. Это было время, когда весь мир был закрыт. Абхазия, можно сказать, была одной из первых среди открывших свои границы. В связи с этим посещаемость была высокой", – отметил Смыр.По его словам, в 2022 году Новоафонская пещера заработала от продажи билетов почти 268,3 тысячи рублей с учетом повышения стоимости билетов с 500 до 700 рублей в мае. Годом ранее выручка объекта составила 214,7 тысячи рублей.Пиковые показатели по традиции выпали на летний период. В июне пещеру посетило 45 422 человека, в июле – 98 982, в августе – 101 675 человек.Впереди новогодние праздничные выходные. По самым оптимистичным прогнозам Смыр, с 1 по 10 января полюбоваться подземными красотами Нового Афона могут от восьми до девяти тысяч человек. В тот же период 2021 года в пещере побывало 10 700 человек. Работать Новоафонская пещера без выходных будет с 31 декабря по 8 января с 10:00 до 18:00.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-budut-pomogat-tkuarchalu-i-ochamchyre-1040439292.html

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