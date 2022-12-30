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https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/remontnye-raboty-v-sukhumskom-muzykalnom-uchilische-zavershatsya-k-seredine-yanvarya-1043413789.html
Ремонт в Сухумском музучилище завершится к середине января
Ремонт в Сухумском музучилище завершится к середине января
Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Ремонтные работы в Сухумском государственном музыкальном училище завершатся к середине января 2023 года, рассказал директор ООО "Строймонтаж" Рустам Цвейба. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии.По словам директора училища Нинель Бжания, первый этаж здания практически полностью отремонтирован. Она выразила надежду на то, что руководство страны и в дальнейшем будет поэтапно оказывать заведению помощь и восстановит второй и третий этажи."Это наш культурный центр, здесь воспитываются наши музыканты, будущие профессионалы", – подчеркнула она.На ремонтные работы в здании Сухумского музучилища было выделено 5,7 миллиона рублей.Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это было первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров.В 1933 году в стенах техникума появился первый симфонический оркестр, государственный квартет Абхазии, оркестр народных инструментов. В 2002 году училищу присвоили имя известного абхазского композитора Александра Чичба.Сегодня в музыкальном училище функционируют отделения: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, народное хоровое творчество, музыкальное искусство эстрады, народное хоровое творчество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/pervyy-etnograficheskiy-khor-abkhazii-kak-sozdavalsya-kulturnyy-ochag-1041660416.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/raboty-finansiruemye-iz-respublikanskogo-byudzheta-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1042312324.html
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абхазия, новости, культура, музыка
абхазия, новости, культура, музыка

Ремонт в Сухумском музучилище завершится к середине января

13:08 30.12.2022 (обновлено: 13:20 30.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальное училище имени Алексея Чичба
Музыкальное училище имени Алексея Чичба - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Ремонтные работы в Сухумском государственном музыкальном училище завершатся к середине января 2023 года, рассказал директор ООО "Строймонтаж" Рустам Цвейба. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии.

"По поручению правительства работы на объекте были начаты шесть месяцев назад. На данном этапе мы их уже завершаем, и к 15 января объект будет полностью сдан", – сообщил он

По словам директора училища Нинель Бжания, первый этаж здания практически полностью отремонтирован. Она выразила надежду на то, что руководство страны и в дальнейшем будет поэтапно оказывать заведению помощь и восстановит второй и третий этажи.
"Это наш культурный центр, здесь воспитываются наши музыканты, будущие профессионалы", – подчеркнула она.
На ремонтные работы в здании Сухумского музучилища было выделено 5,7 миллиона рублей.
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Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это было первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров.
В 1933 году в стенах техникума появился первый симфонический оркестр, государственный квартет Абхазии, оркестр народных инструментов. В 2002 году училищу присвоили имя известного абхазского композитора Александра Чичба.
Сегодня в музыкальном училище функционируют отделения: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, народное хоровое творчество, музыкальное искусство эстрады, народное хоровое творчество.
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