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Мой 2022: стабильности нет

Мой 2022: стабильности нет

Чем больше седые волосы покрывают сантиметр за сантиметром твою шевелюру, тем чаще и больше задумываешься над тем, что ты уже сделал в этой жизни, что... 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T14:45+0300

2022-12-31T14:45+0300

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Главное в этот период - не унывать и не впасть в депрессию, другими словами - не переусердствовать в глубине философствований. Возраст - это просто цифры в паспорте. Именно так к этому надо относиться. Какие-то изменения в физическом состоянии - это неизбежно. Если говорим о мужчине, то коли не стал заморачиваться над возрастными изменениями – подкрашивать волосы, делать подтяжку лица - уже хорошо.Надо строить планыЕсли от общего к частному, то бишь к самому себе, то могу даже похвастаться. Все эти вышеназванные проблемы миновал без особых потрясений и проблем. Хотя многие, и особенно недоброжелатели, мне такое прочили. К моему удивлению, я нашел абсолютно новые увлечения, о которых раньше даже не помышлял. Ничего особенного в них нет, но времяпрепровождение точно не стало унылым, безрадостным и гнетущим. Как любит часто повторять один из моих самых близких друзей - "все уже хорошо, а будет еще лучше". И он как никогда прав. Такой девиз красной нитью проходит через мои будни.Я до сих пор не знаю точного ответа на вопрос, как в добрые советские времена, когда вокруг был массовый дефицит самых необходимых в быту и жизни продуктов, вещей и предметов, когда зарплаты были неоправданно низкими, когда мы жили за железным занавесом, а "партии и правительству" удавалось сохранять в сознании огромных масс людей равновесие, спокойствие, эту твердую и незыблемую уверенность в будущем. Мы жили - не тужили, и запросы были не столь зашкаливающими. Нам хватало с лихвой того, что было. И это очень благотворно влияло на психику, и соответственно на здоровье. Не претендую на истину в первой инстанции, но мне кажется, общество было здоровее, и люди меньше болели. Скорее всего, это все взаимосвязано.И даже в нынешних реалиях, любой человек, способный и желающий мыслить чуть шире и чуть дальше, чем вчера и сегодня, старается выстроить какие-то планы на будущее. Хотя бы на обозримое будущее. Я тоже расставил определенные ориентиры, разбил по пунктикам и, с моей точки зрения, старался выдерживать темпы и выполнять намеченное. Тем более понимая, что от этого зависит не только твое завтра, но и твоих детей, твоих близких.Рано ставить крестНо, как говорится в банальной истине, мы предполагаем, а бог располагает. Так и в этом случае. Наше поколение - которому досталось по полной - уж слишком "веселую" прожило жизнь, насыщенную "приключениями". А тут нам выпало воочию лицезреть еще один геополитический "шторм". События последних двух десятков лет неумолимо вели к этому, но мы наивно надеялись, что пронесет. Увы, не пронесло. Не возьмусь в данный момент разбираться в причинно-следственных связях произошедшего, но мир опять перевернулся. И очень хочется после этой фразы воспользоваться приемами передачи настроений в виртуальном общении и поставить много-много скобок развернутых вперед – грустных смайликов. Самое страшное, что окажись ты сейчас даже где-то на далеком комфортном острове, ты все равно не сможешь быть в полном спокойствии. Маховик событий может раскрутиться с такой силой и с такими последствиями, что под вопросом может оказаться существование всего живого на планете Земля. Даже так.Но, опять же, вспоминая девиз друга, не стоит ставить крест на всем. Все равно надо надеяться на то, что здравый смысл возобладает, и те - сильные мира сего, от кого зависит наше будущее, найдут взаимопонимание, придут к консенсусу через череду взаимных уступок, и все будет еще лучше! С Новым годом! Счастья и благополучия всем!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/abkhaziya-i-sovetskiy-period-v-sputnik-proshel-kruglyy-stol-k-stoletiyu-sssr-1043054121.html

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