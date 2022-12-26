https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/glavnye-politicheskie-sobytiya-dlya-abkhazii-chem-zapomnitsya-ukhodyaschiy-god-1043291139.html

Главные политические события для Абхазии: чем запомнится уходящий год

Главные политические события для Абхазии: чем запомнится уходящий год

Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал о главных политических событиях в Абхазии и в мире. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T08:55+0300

2022-12-26T08:55+0300

2022-12-26T09:51+0300

политика

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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Скрытый раскол, который уже давно наблюдался между так называемым коллективным Западом и Россией, стал совершенно очевидным в этом году, сказал политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik.Еще одним очевидным фактом стало то, что противникам России не удалось организовать ее изоляцию. Этого не произошло из-за того, что многим странам мира невыгодно ослабление России, среди них глобальные игроки, как Индия, Китай, страны Персидского залива, государства Латинской Америки, отметил он.Также политолог обратил внимание на возросшую напряженность в мире, активацию локальных конфликтов между странами."Поэтому общая геополитическая ситуация достаточно взрывоопасная и во многих случаях мир находится около опасной черты, которая может означать начало третьей мировой войны", - сказал Трапш.Что касается Абхазии, то с одной стороны у республики не получится проведение многовекторной политики, с другой стороны очевидна значимость Абхазии, как союзника, который поддерживает Россию и готова силами своих граждан участвовать в реализации российских интересов, говорит специалист.По словам Трапш, Россия становится ориентированной на новые рынки, на новые экономические вызовы. Место Абхазии в новых условиях - в ряду тех, кто будет строить новый мир основанный на новых ценностях, считает он."Потому что прежние ценности, которые были заложены в ООН, в международном праве, в системе международных отношений не работают, они уже не являются регуляторами. Новые ценности, которые объявлены Россией они соответствуют целям и интересам Абхазии. Абхазия, позиционируя свою заинтересованность в развитии государственного суверенитета, она может и должна воспользоваться тем, что ей тоже предоставлена возможность совершить рывок", - сказал Трапш.По его мнению, в текущем году абхазское руководство стало меньше задумываться над декларативными вещами и уделять больше внимания обеспечению суверенитета страны.Николай Трапш также оценил приезд в республику президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина."Визит человека, который входит в пятерку высшего российского руководства с одной стороны демонстрирует, что Россия совершенно не забыла о существовании Абхазии, она придает этому партнерству очень важное стратегическое значение. Но в то же время, человек, который приезжает олицетворяет общий курс государства. Как мне кажется, Володин в своей публичной деятельности показывает, что у правящей элиты есть единый подход, в том числе связанный с Абхазией", - добавил он.Кроме того, продолжил Трапш, очень важно взглянуть свежим взглядом на двустороннюю повестку. Так как Володин ранее не был вовлечен в абхазскую повестку, его приезд полезен российском руководству.Что касается визита в Абхазию Александра Лукашенко, то президент Беларуси известен своим умением лавировать и сохранять свою власть, говорит политолог. "Подтверждать свои серьезные намерения он должен какими-то значимыми политическими шагами", - подчеркнул он. Политологи не склонен переоценивать результаты этого визита как пролог признания Абхазии или глубинное изменение белорусской позиции. На фоне общей геополитической повестки многие вопросы,которые были характерны для внутренней политики, отошли на второй план. При этом, традиционные противоречия никуда не делись, считает он. "Мы не имеем в Абхазии консолидированных политических сил, кроме традиционной антиномии власть-оппозиция. Это деструктивная черта абхазского политического процесса сохраняется", - сказал Николай Трапш.Он отметил, что мажоритарная система выборов не позволит появиться политическим силам, у которых есть программа развития и их деятельность нацелена не только на достижение власти, но у которых есть конкретные рецепты решения проблем. По его мнению, нужны элементы пропорциональности, что будет способствовать конкуренции политических сил.

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