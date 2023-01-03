https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-130-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1043462025.html

Российские войска уничтожили более 130 иностранных наемников на Украине

Российские войска уничтожили более 130 иностранных наемников на Украине

Западные страны поощряют своих граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наемников, несмотря на то, что нормы международного гуманитарного права не... 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T16:17+0300

2023-01-03T16:17+0300

2023-01-03T16:17+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в Масляковке и Краматорске в ДНР, уничтожив более 130 иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое в Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, а также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Новоселовского и Табаевки.На Красно-Лиманском направлении были нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ в ЛНР и ДНР. Потери противника составили более 120 бойцов убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховки в ЛНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.На Донецком направлении российские войска уничтожили до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 104-х районах, четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества украинской армии в Запорожской области, склад вооружения и военной техники в Херсонской области.Ведомство сообщает, что были нанесены ракетный и авиационный удары по по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Краматорска вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов в ДНР. Помимо этого, уничтожены три артиллерийские системы М-777, две украинские боевые машины РСЗО Град, две гаубицы Д-30.Средствами ПВО России за сутки сбиты 13 украинских дронов, перехвачены девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/taniya-nazval-spetsoperatsiyu-na-ukraine-nachalom-formirovaniya-novogo-miroustroystva-1043460725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/vsu-nanesli-udar-snaryadami-himars-raketami-po-makeevke-1043457129.html

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