https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/kolichestvo-pogibshikh-soldat-iz-za-udara-vsu-v-makeevke-vyroslo-do-89-1043464295.html

Количество погибших солдат из-за удара ВСУ в Макеевке выросло до 89

Количество погибших солдат из-за удара ВСУ в Макеевке выросло до 89

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по пункту в Макеевке погибли 63 человека. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T08:59+0300

2023-01-04T08:59+0300

2023-01-04T08:59+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Число российских военных, погибших после удара ВСУ в Макеевке, выросло до 89, сообщает Минобороны России со ссылкой на первого заместителя начальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.Расследованием обстоятельств трагедии занимается специальная комиссия. Минобороны утверждает, что основной причиной произошедшего стало использование бойцами мобильных телефонов вопреки запрету. Это позволило противнику определить их местонахождение и нанести удар." В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности," - сообщает ведомство.В ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 по московскому времени ВСУ нанесли удар шестью снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, а четыре попали в здание, из-за чего перекрытия обрушились. Пусковая установка РСЗО была уничтожена ответным огнем. Минобороны также сообщает, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/vsu-nanesli-udar-snaryadami-himars-raketami-po-makeevke-1043457129.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-130-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1043462025.html

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