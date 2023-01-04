https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/rossiyskie-istrebiteli-sbili-za-sutki-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-1043474620.html

Российские истребители сбили за сутки два украинских военных самолета

Российские истребители сбили за сутки два украинских военных самолета

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках целей военной спецоперации на Украине. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T15:05+0300

2023-01-04T15:05+0300

2023-01-04T15:05+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска в ДНР и Новопавловки в Николаевской области, сообщает Министерство обороны России.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.Также в контрбатарейной борьбы вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и гаубица Д-20 вместе с расчетом. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и диверсионно-разведывательная группа противника.На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Невского, Нововодяного и Белогоровки уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Сообщается, что за сутки потери противника на этом направлении составили 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.На Донецком потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей, на Южно-Донецком направлении российские войска также отразили контратаки противника. На этом направлении за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/kolichestvo-pogibshikh-soldat-iz-za-udara-vsu-v-makeevke-vyroslo-do-89-1043464295.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-sotspodderzhki-uchastnikov-spetsoperatsii-1043463195.html

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