https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/minoborony-rossii-zayavilo-o-prodolzhenii-rozhdestvenskogo-peremiriya-do-polunochi-1043509151.html
Минобороны России заявило о продолжении рождественского перемирия до полуночи
Минобороны России заявило о продолжении рождественского перемирия до полуночи
Российская сторона соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с полудня 6 января. 07.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-07T17:45+0300
2023-01-07T17:45+0300
2023-01-07T17:45+0300
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Российская сторона продолжит соблюдать объявленное перемирие в зоне военной спецоперации до 00:00 8 января, сообщает Министерство обороны России. Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произвели 11 обстрелов, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применил артиллерию 51 раз. Кроме того, более 60 снарядов крупного калибра украинские войска выпустили по жилым кварталам Донецка, нанесли удар реактивными снарядами системы HIMARS по Макеевке. В Запорожской области украинские войска открывали огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях было 17 обстрелов. Ведомство сообщает, что все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены. Также сообщается, что на Купянском направлении в течение прошедших суток была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, было уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении была отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.На Донецком направлении была сорвана атака подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.На Южно-Донецком направлении была пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.Российские средства ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехвачены пять реактивных снарядов снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/kiev-prodolzhil-obstrely-nesmotrya-na-vvedennyy-rossiey-rezhim-tishiny-1043502427.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Минобороны России заявило о продолжении рождественского перемирия до полуночи
Российская сторона соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с полудня 6 января.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Российская сторона продолжит соблюдать объявленное перемирие в зоне военной спецоперации до 00:00 8 января, сообщает
Министерство обороны России.
"Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произвели 11 обстрелов, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применил артиллерию 51 раз.
Кроме того, более 60 снарядов крупного калибра украинские войска выпустили по жилым кварталам Донецка, нанесли удар реактивными снарядами системы HIMARS по Макеевке.
В Запорожской области украинские войска открывали огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях было 17 обстрелов. Ведомство сообщает, что все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены.
Также сообщается, что на Купянском направлении в течение прошедших суток была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, было уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении была отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.
На Донецком направлении была сорвана атака подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.
На Южно-Донецком направлении была пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.
Российские средства ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехвачены пять реактивных снарядов снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.