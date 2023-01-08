https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-1043518661.html

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 8 по 15 января. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

театр

культура

абхазия

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Вторая неделя нового года будет насыщена театральными постановками на абхазском и на русском языках.SputnikАбхазский молодежный театр покажет спектакль "Госпожа министерша" 9 января в 18:30. Режиссер Эсма Джения поставила на сцене спектакль с "вечным" сюжетом: историей о том, как человек жаждет богатства и власти. Получив желаемое, он становится другим, ломает отношения с близкими, что в итоге приводит к неминуемому падению.В Абхазском государственном драмтеатре имени Чанба 12 января в 18:00 можно будет увидеть спектакль "Дом Бернарды Альбы" по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.Драма, поставленная Мадиной Аргун, расскажет о судьбе женщин в испанских селеньях и вдове Бернарде Альбе, которая, потеряв второго мужа, в соответствии с семейной традицией накладывает восьмилетний траур на всю свою семью. Несколько спектаклей на неделе покажет и РУСДРАМ. 10 января в 19:00 зрители смогут увидеть "Софичку", поставленную по роману Фазиля Искандера Еленой Одинцовой. Изначально постановка была студенческим спектаклем, который впервые был показан пять лет назад. Но в театре "Софичка" обрела вторую жизнь.11 января в 18:00 можно будет посмотреть моно-спектакль "Енджи-ханум, обойденная счастьем", поставленный по мотивам повести абхазского писателя Даура Зантария. Это удивительное произведение, насыщенное как исторической фактологией, так и духовным мифологическим содержанием.На сцене - заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, режиссер - Мария Романова.12 января в 19:00 и 21:00 на сцене покажут "Метод" Жорди Галсерана в постановке Марка Вдовина. Это тонкая психологическая работа, рассказывающая о четырех кандидатах на должность топ-менеджера в крупной корпорации, которые должны будут пройти серию испытаний.Гости и жители столицы могут купить билет на спектакль "Рассказ мула старого Хабуга", его покажут в РУСДРАМе 13 января в 19:00. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов. Роли в спектакле исполняют Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Осман Абухба, Руслан Жиба, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Ирина Делба.А 14 января в 19:00 в РУСДРАМе покажут моно-спектакль "Последний из ушедших" по знаменитому роману Баграта Шинкуба в постановке Джамбула Жордания.Это трагическая история об убыхах, по итогам Кавказской войны с Российской империей вынужденных покинуть родные земли. Главный герой в исполнении Османа Абухба - Зауркан Золак. Его полный драматизма рассказ о народе, потерявшем родину, лег в основу спектакля.

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