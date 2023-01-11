https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/sud-perenes-slushanie-po-troynomu-ubiystvu-iz-za-netochnosti-v-dokumentakh-1043548890.html

Суд перенес слушание по тройному убийству из-за неточности в документах

Суд перенес слушание по тройному убийству из-за неточности в документах

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 января. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T14:42+0300

2023-01-11T14:42+0300

2023-01-11T15:42+0300

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дело о тройном убийстве на набережной сухума

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии перенес очередное слушание по делу о тройном убийстве в Сухуме на 17 января.Защита выступила против приобщения справки к материалам дела, так как документ не легализован на территории Абхазии. К тому же из текста справки не усматривается тяжесть заболеваний, неизвестно, кому именно она была выдана, и документ не имеет юридической силы.Адвокаты выступили против оглашения показаний. Они выразили мнение, что средняя степень тяжести не дает оснований для отсутствия ключевого свидетеля, а консультация хирурга Габлая не дала никаких точных сведений.Суд не удовлетворил ходатайство гособвинения и счел, что для оглашения показаний Рустама Шамба нет достаточных доказательств о его тяжелом состоянии, которые могут препятствовать явке в суд.На заседании 11 января Шамба вновь прислал заявление, в котором подтверждает, что с 26 декабря находится на стационарном лечении в Москве, не может передвигаться самостоятельно и просит огласить ранее данные показания, которые полностью подтверждает. К заявлению была приложена копия медсправки, в которой говорится, что потерпевший с 26 декабря находится на лечении с диагнозом "перелом правой берцовой кости". 29 декабря Шамба был прооперирован, с кости были удалены металлофиксаторы.Однако справка была датирована 9 января 2022 года. Из-за технической ошибки в документе, было решено перенести заседание на 17 января для получения новой справки.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/pokazaniya-snova-ne-oglasheny-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1043358448.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html

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новости, абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума