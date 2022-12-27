https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/pokazaniya-snova-ne-oglasheny-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1043358448.html

Показания снова не оглашены: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Показания снова не оглашены: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 27... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T19:40+0300

2022-12-27T19:40+0300

2022-12-27T19:40+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

новости

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВозвращенный вещдокВ суд поступило заявление от отца обвиняемого Эрика Чкадуа с просьбой о возвращении его автомобиля Toyota Prado, изъятого следствием в 2019 году в качестве вещдока.В ходатайстве Юрий Чкадуа говорит, что 20 ноября 2019 года выехал в Москву на лечение. Машину он оставил во дворе своего дома по улице Джонуа и не давал никому разрешения ею пользоваться.По его словам, во время его отсутствия родственники переставили машинку на стоянку компании "Аквафон", где она находилась до 6 декабря, когда была изъята сотрудниками правоохранительных органов. Автомобиль по сей день находится на стоянке СГБ.Ранее в суде мать обвиняемого Римма Чкадуа рассказала, что когда она узнала о том, что ее сына обвиняют в причастности к убийству, она попросила отогнать машины от дома, боясь, что представители потерпевших могут что-то с ними сделать.Сестра Эрика Чкадуа, Эка Чкадуа отогнала иномарку на автомойку по улице Гумистинская, одним из совладельцев которой был ее муж Кемал Ардзинба. Однако затем машина была перегнана на автостоянку компании "Аквафон", офис которой находится недалеко от мойки.По словам Юрия Чкадуа, 23 декабря следователь прокуратуры провел осмотр машины и не обнаружил улик, имеющих значение для расследования дела. Несмотря на это, в этот же день было вынесено постановление о признании машины вещественным доказательством.С таким решением Чкадуа не согласен. Он считает его незаконным, так как машина, по его мнению, не была орудием преступления. Чкадуа утверждает, что автомобиль приходит в негодность, и при необходимости он готов предоставлять его суду "по первому требованию".Гособвинение выступило против выдачи вещдока. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба подчеркнул, что Чкадуа – фигурант другого уголовного дела и находится под домашним арестом, соответственно пользоваться автомобилем не сможет.Посовещавшись на месте, суд принял решение вернуть машину Юрию Чкадуа, так как не усмотрел это препятствием для разрешения дела.Неявка потерпевшегоТакже на имя судебной коллегии Верховного суда поступило заявление от потерпевшего Рустама Шамба. В нем он утверждает, что не сможет явиться в суд для допроса, так как 26 декабря был госпитализирован в травматологическое отделение в одной из московских больниц с переломами костей на голени и болевыми синдромами, ему показано оперативное лечение и удаление металлоконструкций.Защита выступила против приобщения справки к материалам дела, так как документ не легализован на территории Абхазии, из текста справки не усматривается тяжесть заболеваний, неизвестно, кому именно была выдана справка и документ не имеет юридической силы.Гособвинение ходатайствовало о приглашении в суд начальника медико-санитарной части МВД Абхазии, хирурга Русудан Габлая для расшифровки терминов, указанных в медицинской справке, оценки тяжести состояния потерпевшего согласно документам и возможности его явки.Габлая изучила документы и отметила, что врачи диагностируют у Шамба сросшийся перелом и выраженный болевой синдром, что свидетельствует либо о сохранении периостита (нагноение костной ткани - прим. ред.), либо о дефекте металлоконструкции в ноге. По словам Габлая, пока у Шамба есть выраженный болевой синдром, причина которого еще неизвестна, передвигаться ему будет запрещено, чтобы исключить смещение металлоконструкции.По мнению хирурга, в зависимости от причины болей, Шамба должен будет находиться на стационарном лечении несколько месяцев. Его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести, отметила Габлая.После показаний Габлая гособвинение в очередной раз ходатайствовало об оглашении ранее данных показаний Рустама Шамба, так как срок его нахождения на лечении станет "нарушением разумных сроков рассмотрения материалов уголовного дела" и сторона обвинения не может завершить стадию представления вещественных доказательств.Адвокаты выступили против оглашения показаний. Они выразили мнение, что средняя степень тяжести не дает оснований для оглашения показаний без присутствия ключевого свидетеля, а консультация хирурга Габлая не дала никаких точных сведений.Суд не удовлетворил ходатайство гособвинения и счел, что для оглашения показаний Рустама Шамба нет достаточных доказательств о его тяжелом состоянии, которые могут препятствовать явке в суд.Следующее заседание состоится 11 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/posledniy-svidetel-obvineniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1043117356.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, новости