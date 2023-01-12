https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/nazvany-prichiny-vvedeniya-grafika-otklyucheniy-sveta-v-abkhazii-1043583149.html

Названы причины введения графика отключений света в Абхазии

Названы причины введения графика отключений света в Абхазии

График отключений электричества в Абхазии официально ввели с 12 января, свет отключают по четыре часа в сутки. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T19:04+0300

2023-01-12T19:04+0300

2023-01-12T19:04+0300

абхазия

энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Введение графика отключений электричества в Абхазии обусловлено высоким потреблением и, как следствие, низким уровнем воды в Джварском водохранилище, рассказал в эфире радио Sputnik пресс-секретарь “Черноморэнерго” Алхас Гагулия.“В прошлом году при нашем населении порядка 300 тысяч человек, потребление составило 2,94 миллиарда кВт•ч. Соответственно, генерирующие мощности остались те же самые”, - пояснил Гагулия.В осенне-зимний период в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. В конце ноября Абхазия запросила у России на первый квартал 2023 года 715 миллионов кВт•ч перетока. Электроэнергия была предоставлена республике, но в объеме 600 миллионов кВт•ч. (по перетоку электроэнергию получают центральная и западная части Абхазии - прим. ред). Таким образом, объяснил Гагулия, дефицит составил 115 миллионов кВт•ч, и из-за этого пришлось вводить график отключений.При этом график отключений ввели и в восточной части Абхазии, которая питается от ИнгурГЭС. И здесь, по словам Алхаса Гагулия, причиной стал дефицит. Прогнозируемое потребление в Восточной части Абхазии составляет примерно 300 миллионов кВт•ч, а ИнгурГЭС за этот период может выработать всего лишь 250 миллионов кВт•ч. И для того, чтобы покрыть дефицит в 50 миллионов кВт•ч., в этой части страны был введен график.Сейчас абхазская сторона ведет переговоры с российской для изменений условий перетока по высоковольтной линии Псоу. Как отметил Алхас Гагулия, в случае, если удастся повысить "уставку" (ограничение - прим.ред) на ВЛ "Псоу", то Абхазия будет получать больше электроэнергии. При этом график сохранится, “но в более щадящем режиме”.Второй фактор, который может повлиять на график отключений - это увеличение уровня воды в Джварском водохранилище.“На данный момент поступление крайне маленькое, порядка 30 кубометров в секунду. Проблема низкого уровня воды в Джварском водохранилище обусловлена высоким потреблением. Если посмотреть на потребление за последние 10 лет, то оно росло скачкообразно. Раньше потери воды в водохранилище были высокие. Мы говорили, что ремонт деривационного тоннеля снял наиболее критические участки, но он был выполнен не полностью, а частично. Чтобы отремонтировать деривационный тоннель полностью, нужно останавливать ИнгурГЭС на полгода. При этом динамика поступления воды остается та же самая. Генерация осталась на том же уровне, а потребление выросло”, - добавил Гагулия.Алхас Гагулия добавил, веерные отключения нежелательны и для самой компании "Черноморэнерго", так как в момент включения нагрузки резко возрастают, из-за чего оборудование выходит из строя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/ogranicheniya-na-podachu-sveta-vvodyatsya-v-abkhazii-s-12-yanvarya-1043555176.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-izmenil-poryadok-primeneniya-sotsnorm-potrebleniya-elektrichestva--1043346973.html

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