https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/polsha-peredast-vsu-dyuzhinu-tankov-leopard-nato-szhigaet-mosty-1043584677.html

Польша передаст ВСУ дюжину танков Leopard: НАТО "сжигает мосты"

Польша передаст ВСУ дюжину танков Leopard: НАТО "сжигает мосты"

Варшава передаст Киеву 12 танков Leopard 2, что было воспринято западной прессой как готовность Польши вступить в прямую конфронтацию с Россией. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T21:04+0300

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Передача киевскому режиму польской "роты" танков Leopard немецкого производства выглядит самоубийственным актом отчаяния Североатлантического альянса, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Польский президент Анжей Дуда 11 января во Львове объявил о поставке киевскому режиму 12 танков Leopard 2 (из состава 242 машин войска польского) в рамках широких усилий "международной коалиции". Американское издание Breaking Defense увидело в этом шаге Варшавы за "красные линии" России "решительное изменение в коллективном западном мышлении", и готовность к эскалации военных действий в Европе. Решимость и технологическая готовность союзников умереть за интересы США явно преувеличены.Армии 13 европейских стран (Венгрия, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Финляндия) располагают в общей сложности двумя тысячами танков Leopard разных модификаций. Ранее Британия заявил о готовности отправить на Украину 10 танков Challenger 2 из состава своих 227 единиц.Однако российские войска за 10 месяцев спецоперации уничтожили более 7480 танков и бронемашин ВСУ, то есть в среднем около 750 единиц в месяц, включая натовские поставки. Следовательно, всей европейской армады "Леопардов" на украинском ТВД хватит примерно на три месяца боев. Если ВСУ получат также все танки Армии США – немногим более 4000 единиц – смогут продержаться до 10 месяцев. А что потом?Украинские источники сообщают, что администрация США требует от киевского режима организации контрнаступления на Мелитополь, "выделяет" танки для блокады "сухопутного коридора" в Крым и захвата Запорожской АЭС. Якобы это обеспечит уверенность Запада в дальнейших победах ВСУ, и определит пределы военной помощи. Вашингтон оперирует воображаемой реальностью, и в ближайшие месяцы сможет убедиться в невозможности "отвоевывания" территорий у России.Страны НАТО под руководством Соединенных Штатов агрессивно и безрассудно вынуждают Москву действовать жестко и асимметрично.План "Леопард"Стратеги НАТО считают, что Украине "необходимо перейти к новой фазе войны" с Россией, и в основе этих усилий должен лежать европейский план поставок танков Leopard. Весной 2022 года Киев просил и рассчитывал на 88 стареньких танков Leopard 1A5 и 100 БМП Marder. Сегодня для "контрнаступления" главкому ВСУ Валерию Залужному требуется уже 300 – 350 единиц более современных Leopard 2, а также 600-700 БМП, 500 гаубиц натовских стандартов. Причем из расчета лишь на одну наступательную операцию. Аппетиты киевского режима растут, эффективность ВСУ снижается, вместе с оптимизмом европейских стран НАТО. Американцы намерены создать Центр противодействия дезинформации по Украине – из-за постоянной лжи украинского правительства.Западное оружие на десятки миллиардов долларов США помогло ВСУ избежать разгрома в первые 10 месяцев российской СВО, и все же не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое превосходство Вооруженных сил РФ, на впечатляющий итог 2022 года. Натовский "компенсатор" в виде поставок тяжелой бронетехники должен послужить для "маневренной войны" ВСУ нового типа, и якобы станет "решающим".Переговоры США с Украиной о поставках танков Abrams американского производства продолжаются, прогресс невелик, и администрация Белого дома считает лучшим решением "европейское" – Пентагон не собирается поставлять ВСУ свои танки. Между тем, позиции европейских стран НАТО по Украине неравнозначны.В Лондоне не принято окончательное решение о поставке Киеву 10 – 12 танков Challenger 2, хотя такое количество, по мнению экс-начальника британского Генштаба Ричарда Даннатта, является лишь "символическим жестом".Берлин сопротивляется давлению и планам США поставлять "Леопарды" немецкого производства "через более широкий альянс европейских стран". В Германии заметили, что польский президент Дуда фактически санкционировал применение немецких танков на территории новых регионов РФ, даже не запросив разрешения ФРГ на передачу танков Leopard Украине. Издание Die Welt считает это беспрецедентным личным оскорблением канцлеру Олафу Шольцу.Преследуя своекорыстные цели, Польша и Франция пытаются заставить Германию передать ВСУ танки Leopard, и намерены достичь этой цели 22 января. Союзники по НАТО просто "подставляют" Берлин, проверяя – прилетит или не прилетит вероятный гиперзвуковой ответ из России.С другой стороны, киевский режим рассчитывает в перспективе "выбить" ракеты ATACMS (дальностью до 300 км) для РСЗО HIMARS, 10 батарей ЗРК Patriot и натовскую ударную авиацию. Единое мнение по таким поставкам в США и НАТО пока не сложилось, однако на определенном этапе "контролируемой эскалации" американцам и их союзникам обязательно "прилетит". Американцы и их европейские союзники влезли в новую авантюру вьетнамо-афганского типа, эскалация противостояния с Россией угрожает Западу катастрофой. Никаких прокси-иллюзий здесь быть не должно.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о расширении арсенала российских ударных вооружений, и назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО начальника Генштаба Валерия Герасимова, обладающего всеми компетенциями и широким спектром полномочий для оперативного уничтожения противника всеми силами и средствами. Ключевое слово – "всеми". И неслучайно Генштаб ВСУ прогнозирует новое наступление ВС России.Что касается вероятных поставок Киеву танков Leopard 2 и Challenger 2, в зоне СВО они будут гореть одинаково хорошо. Любой танк на поле боя – расходная единица, существует множество способов поражения бронированных целей. И немцы помнят об этом лучше других. Так, читатели издания Spiegel отметили: "Если вы хотите сдать танки на металлолом, то Украина – это то, что вам нужно: противостояние артиллерии, ракет, дронов и противотанковых средств". Напомню, только при освобождении небольшого города Соледар российские войска уничтожили и взяли в качестве трофеев более 70 единиц иностранной техники ВСУ, включая американские бронетранспортеры М113.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, колумнисты, авторы, донбасс, россия, украина, европа, сша, польша